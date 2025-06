Nancy Dobles se hará una operación que la hará lucir muy diferente

Nancy Dobles es una de las presentadoras más queridas de Buen día. (Jose Cordero)

Nancy Dobles se someterá a una operación muy pronto, que la hará lucir muy diferente y, sobre todo, la hará ver la vida de otra manera.

La presentadora de Buen día contó que sus días con lentes se están acabando, pues se operará los ojos.

Según dijo, ya son más de 20 años de estar sufriendo con su vista y ya llegó el momento de dejar de usar lentes.

“Resulta que me voy a operar, así que les voy contando porque de verdad que después de 20 años de usar lentes ya estoy agotada y probablemente se preguntarán que por qué después de tanto tiempo, pues sí, uno como que se llega a cansar, no sé, los que usan anteojos me entenderán y después de pensarlo mucho tiempo, sí, lo pensé porque uno se llega a acostumbrar o a tener este accesorio ya como parte de uno, pero ya no más, así que les voy a ir contando”, mencionó en una historia en Instagram.

La “Negra”, como le dicen sus amigos de cariño, comentó que ya se fue a hacer los exámenes respectivos y que en la clínica la hicieron sentir muy tranquila y muy segura de la cirugía y por eso se la hará en unos días.

Nancy Dobles suele salir a presentar sin anteojos, pero apenas termina se los pone. (Instagram Nancy Dobles/Instagram Nancy Dobles)

Aunque en la mayoría de las ocasiones sale sin lentes presentando en Teletica, casi siempre se los pone cuando ya termina su jornada laboral y los anda la mayoría del día.

Obviamente, la operación se la hará en una clínica especializada y que de seguro la está patrocinando porque también anunció que seguramente grabará el procedimiento para que vean que es muy seguro.

