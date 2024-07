Nany Sevilla se casó con empresario escazuceño quien le huía al matrimonio

Nany Sevilla y su ahora esposo Armando Guardia se casaron este 20 de julio en Escazú.

La instructora de ejercicios Nany Sevilla es, desde este sábado 20 de julio, de nuevo una mujer casada tras contraer matrimonio con el empresario escazuceño Armando Guardia.

La misma expresentadora de Teletica lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, a través de la cual compartió dos imágenes junto con su nuevo esposo luego de firmar el acta matrimonial.

“Quiero compartirles esta nueva etapa de mi vida, ayer Armando y yo tuvimos la bendición de Dios de unir nuestras vidas en matrimonio. Quiero agradecer a toda la familia y amigos por acompañarnos”, publicó.

Bien dicen que a veces es mejor no decir de esa agua no beberé, porque el año pasado, en una entrevista que les hicieron en De boca en boca, el mismo empresario dijo que el matrimonio no estaba entre sus planes porque ya lo había hecho en tres ocasiones anteriores.

“Tres veces casado, entonces cuando me dicen que si me quiero casar, qué dice uno: ‘noooo’“, dijo el empresario en una entrevista que le hicieron en setiembre de 2022.

La pareja se conoció a inicios de 2022 por medio de un cliente del gimnasio de Nany, quien resultó ser sobrino del empresario, y tras presentarlos empezaron a salir y vieron que tenían muchas cosas en común, pues a Guardia también le gusta mucho hacer ejercicos, en especial pilates.

Nany Sevilla y Armando Guardia se conocieron a inicios de 2022 y aunque le huían al matrimonio el tiempo los hizo cambiar de opinión.

Nany tiene 55 años y Armando, 65, y la boda se realizó en el Costa Rica Country Club, de Escazú, donde comparten mucho tiempo juntos.

A la pareja le encanta además salir de viaje a cada rato así como comer en lugares finos, según las historias que comparte la misma instructura en sus redes.

Sevilla se dio a conocer tras tener una sección de ejercicios en el programa En Vivo de Teletica y también en Buen día.