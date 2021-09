Nany Sevilla: La mujer de 53 años a quien las misses Costa Rica buscan para verse como ella

Nany es el mejor ejemplo de lo bueno que es llevar una vida saludable. Foto: Mayela López. Nany es el mejor ejemplo de lo bueno que es llevar una vida saludable. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez C)

Para hablar de Nany Sevilla hay que ponerse tenis, ropa cómoda y empezar a estirar, ya que el solo verla motiva a hacer ejercicio.

La preparadora física es, sin duda, una referencia de vida saludable en nuestro país, ya que lleva más de 30 años dando el ejemplo. Hoy, a sus 53 años, es realmente digna de admirar, su cuerpazo y linda energía hablan por sí solas.

Por eso es más que entendible que hasta exmisses Costa Rica, como Natalia Carvajal o Paola Chacón, la hayan buscado para que fuera su entrenadora y las dejara espectaculares para Miss Universo.

Según nos contó Nany, nuevamente tendrá esta tarea ya que será la encargada de que Valeria Rees, la actual reina tica, se luzca con su belleza en el concurso que se realizará en diciembre en Israel.

“Ya tengo que ponerme de acuerdo con ella y juntas hacer un equipo para que el país quede en alto. Yo lo veo como si fuera una atleta y se tiene que preparar a nivel integral. Si la organización de Miss Costa Rica me llama a mí es porque me tiene confianza, saben del trabajo que hicimos con Natalia, con Paola y con otras muchachas que también hemos entrenado. Es un reto que me encanta”, contó.

La entrenadora cuida cada detalle de sus alumnos. Foto Mayela López. La entrenadora cuida cada detalle de sus alumnos. Foto Mayela López. (Mayela Lopez C)

Desde niña.

El nombre de Nany empezó a sonar en los medios cuando apenas era una chiquilla, influenciada por su padre, quien también era deportista.

“Cuando viajaba con mi familia, veía cómo en Estados Unidos hacían los famosos aeróbicos, entonces yo los hacía en la sala de mi casa, con casete y música de Madonna empezaba a pegar brincos. A los 15 años me metí a entrenar de lleno y nunca lo solté. Fue muy bonito porque todo era nuevo, vino un concurso y lo gané. Ya casi a los 18 me salió una oportunidad de trabajo, mientras estudiaba relaciones públicas y luego derecho, pero mi pasión era por otro lado”, afirmó.

La entrenadora inició en la televisión en canal 2, con una sección en el programa “Nuestro mundo”, de Nono Antillón, antes de que naciera su hijo Rodrigo y le diera vida al recordado “Energía aeróbica”. Tiempo después pasó a Teletica y vino su otra hija, Sofía.

Cuando estaba el apogeo de su carrera, Nany jaló para Guatemala, luego a Honduras, México y Panamá. En total estuvo 18 años fuera del país, pero ya había marcado una tendencia en Tiquicia, todas querían verse como ella.

“Nunca dejé de hacer ejercicios, solo un mes antes y uno después de dar a luz y nada más. Estuve en canal 2 y luego me pasé a canal 7, que tenía programa a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana, fue una época muy linda por todo lo que se vivió en ese momento”, recordó.

Quien la ve dice que no llega ni a los 20. Mayela López. Quien la ve dice que no llega ni a los 20. Mayela López. (Mayela Lopez C)

La guapa tiene claro que es complicado que vuelva a tener un programa de ese tipo en televisión, por eso apunta a las redes sociales, en donde constantemente sube los resultados de sus ejercicios. Aunque en radio y en la misma tele tiene hablados un par de segmentos en diferentes programas.

Actualmente, Sevilla trabaja en el gimnasio Orangetheory Fitness CR, en plaza Itskatzú, cuya franquicia trajo al país hace unos tres años y, como muchas otras personas, fue golpeada por la pandemia, pero su forma de trabajar, y la fama que ha construido en estos años, la respaldan cada vez más y eso hace que no le falten clientes.

Nany sabe que ella es precursora en el cuidado del cuerpo por medio del ejercicio y el hecho de que a estas alturas se mantenga como hace 30 años, es la prueba de que esa es la mejor receta.

“Sí, me siento precursora porque fue todo un proceso de crecimiento y madurez a nivel profesional, nunca paré de estudiar porque hay que estar actualizándose. Hace 20 años había menos competencia, pero yo creo que ahora hay más gente que quiere hacer ejercicio y la experiencia da más credibilidad.

“Me sorprende cuando muchachas jovencitas me dicen que ellas se ponían detrás de las mamás a hacer ejercicios, incluso hasta las abuelas. En Instagram me sigue mucha gente joven que quizá no vivió esa época, pero me conoce ahora por las redes sociales”, señaló.

Nany dice que de vez en cuando se da sus gustitos, ¿le creemos? Fotos: Mayela López Nany dice que de vez en cuando se da sus gustitos, ¿le creemos? Fotos: Mayela López (Mayela Lopez C)

No es quitada.

Aunque muchos pensarían que con ese cuerpazo nunca ha probado una hamburguesa con papas o un tres leches, Nany cuenta que de vez en cuando se da un gustico.

“No es que pase en el gimnasio todo el día ni que no coma nada, yo pienso que es muy aburrido comer solo lechuga y tomate, también de vez en cuando me gusta tomarme un vinito, una cerveza, comer algo rico, hay que tener flexibilidad porque la vida es muy corta, si hay un balance, uno puede darse gustos”, comentó.

En cuanto a sus hijos, dice que Rodri salió más deportista que Sofi, pero poco a poco y conforme va creciendo se va cuidando más, aunque Nany no los obliga a nada.

La instructora lleva más de 30 años ayudando a los demás a ejercitarse. La instructora lleva más de 30 años ayudando a los demás a ejercitarse.