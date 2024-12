Naomy Valle dijo que, aunque se llevó en primer lugar en MQB, logró algo más importante

Naomy Valle se llevó el primer lugar de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Naomy Valle se coronó como la gran ganadora de la final de Mira quién baila este domingo, pero para ella, el primer lugar no fue lo más importante.

La boxeadora aseguró que, más allá del trofeo, logró algo aún más significativo en su participación y es que ya no será conocida como la hermana de Yokasta Valle, sino que será Naomy Valle.

“Ya me hice un nombre, estoy muy agradecida con todas las personas que me apoyaron, y estoy feliz de tener una hermana como campeona mundial, es un privilegio, pero el hecho es que yo soy una persona aparte y mis cosas, mi disciplina y mis cosas son por mí”, comenzó diciendo.

La guapa dijo que aunque el boxeo y el baile son un trabajo en equipo, ella siempre sube sola al ring y a la pista de baile, con el apoyo de sus seres queridos.

“Estoy feliz de que la gente me empiece a conocer como Naomy Valle”, detalló.

Así se vivió la final de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Nao, como le dicen de cariño sus amigos cercanos, expresó que sin Erick Vázquez ella no hubiera ganado, ya que él le transmitió todo su conocimiento mientras hacían las diferentes presentaciones a lo largo de las 12 galas.

“Yo estoy agradecida con él (Erick) porque había días en que yo llegaba cansada de entrenar (boxeo) y él siempre me entendió muy bien”, detalló.

Valle contó que cuando era más pequeña siempre tenía una chispa de andar metida en las actividades de la escuela y el colegio (bailes y actividades recreativas).

La final de Mira quién baila fue este domingo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

“Nunca me imaginé en una competencia así, pero a mí siempre me gustó pasar ocupada y hacer cosas nuevas. De pequeña hice gimnasia rítmica, porrismo, fútbol, y cuando me dijeron lo de Mira quién baila, acepté”, detalló.

Valle confesó que jamás le pasó por la cabeza quedarse con el primer lugar de la temporada del programa porque ella dice que no era la favorita, y que aunque mucha gente la conocía, no lo habían tomado como competencia real, pero conforme fueron pasando las galas y vio que era fuerte, las críticas le sirvieron para hacer los bailes mejor.

Con el triunfo de la joven, la Fundación Desarrollo del Hospital de Niños, fue la beneficiada con 15 mil dólares (poco más de siete millones 600 mil colones).