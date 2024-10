Natalia Álvarez recibió uno de los mejores premios por parte de ESPN al cumplir seis años en la empresa

Natalia Álvarez, periodista y presentadora de ESPN.

Natalia Álvarez acaba de celebrar el pasado 3 de octubre seis años desde el día en que hizo maletas y se fue a vivir a México tras ser contratada por la cadena deportiva ESPN, uno de sus grandes anhelos profesionales.

Aunque le tocó esperar cuatro años para que ese sueño se hiciera realidad, su paciencia y buen trabajito sigue siendo premiado, pues recién acaba de renovar contrato con ESPN México.

Naty sigue viviendo sola en México y desde allá nos contó todo lo que ha significado llegar al canal líder mundial en deportes.

¿Qué han significado estos seis años en ESPN?

Creo que lo resumiría en crecimiento personal y profesional, porque el venirme solita para acá, a una empresa que conocía un poquito, pero no conocía las entrañas de la empresa, lo que era trabajar todos los días con la misma exigencia, con compañeros que siempre veía en la televisión, que ni siquiera me imaginaba que iba a trabajar junto a ellos. Entonces, yo siento que han sido seis años de mucho crecimiento.

Natalia Álvarez contó que su hermana Shirley siempre creyó que ella iba a trabajar en el canal ESPN y le tomó esta foto en el 2014 cuando envió su curriculum.

¿Cómo fue ese primer acercamiento con esta cadena internacional?

Lo primero que hice fue en el 2013 y fue gracias a Mauricio Flores, que antes fue productor en Teletica, porque él tenía el contacto con ESPN en Miami y le dijeron que iban a hacer un análisis del sorteo del Mundial 2014 porque Costa Rica había quedado en el grupo de la muerte y, me dice Mauricio: ‘quieren a una mujer, hágalo usted. Tenemos que hacerlo ya’. Y yo: ‘¿cómo lo voy a hacer yo, cómo se le ocurre?’. Yo lo mandé (el reportaje) y pensé que lo había hecho mal porque yo no me sentí cómoda, yo decía que no me iban a volver a llamar.

Al final me llamaron y en ese entonces Edgardo Mattei, que era uno de los jefes en Estados Unidos, me dijo: ‘superbién, ¡felicidades!’. Recuerdo que le hice una broma a Jorge Ramos y su banda, que es en Estados Unidos un presentador importante, aunque ya está retirado de la pantalla, y le dije: ‘acuérdate que Uruguay va a caer ante Costa Rica’, y él: ‘¡jamás!, ¡jamás!’, y bueno, al final pasó. Yo, sin ser nadie y ellos sin conocerme, le hice esa broma y por dicha la Sele hizo tremendo mundial y me salió la broma.

Natalia sale tanto para señal de Centroamérica como para México y Estados Unidos.

¿Fue duro entrar a ESPN?

En el 2014 fui a hacer la cobertura con Teletica y me los encontré y me dijeron: ‘después del mundial podríamos hablar’, pero eso fue como para seguirme la corriente o la conversación.

Después me dijo Mau: ‘tengo este contacto, mande un email y a esperar qué pasa’. La verdad es que yo no tenía mucha expectativa lo veía como muy lejano. No era real, porque en ese momento no se tenía mucho contenido centroamericano en las pantallas de ESPN.

Pasó el tiempo y fui a hacer un casting a Bristol, Connecticut, pero era para otro programa y me llaman una semana después y me dice el jefe de talento en ese momento que no eligieron a ninguna porque iban a cerrar el programa. En eso es cuando ya empieza a figurar el programa de Centroamérica (Sport Center Centroamérica) y es cuando me buscan y me dicen que yo sea la figura para el lanzamiento de este nuevo producto y ahí ya se da el contrato, pero pasaron cuatro años para eso.

Natalia Álvarez recién firmó su contrato por dos años más.

¿Siempre anheló llegar a esta cadena?

Sí, porque ser corresponsal no es lo mismo que estar contratada directamente. En tema económico e incluso, de participación dentro del canal, y la verdad es que sí siempre desee estar contratada, contratada.

¿Para cuál ESPN está ahora?

Está ESPN Argentina, ESPN México y ESPN Estados Unidos, entonces yo empiezo aquí en México haciendo la señal para Centroamérica, la hice por dos años, después se vino pandemia y seguí haciendo el noticiero desde la casa y cuando ya me dicen que tengo que regresar, me dicen que está la opción que siga haciendo Sport Centroamérica desde Argentina o que venga a hacer Sport Center México y Estados Unidos, desde México, entonces, en medio de la negociación, la mejor opción en ese momento era venirme para México y ahí es cuando por dicha contratan a dos centroamericanos que son Daniel Murillo y Male Polanco, ellos hacen la señal para Centroamérica.

Ahora que hicimos Equipo F, que era específico de Copa América y de la Euro, fui a Argentina, me quedé ahí dos meses e hice ese contenido específico para Centroamérica.

Gracias a que ESPN es una de las cadenas deportivas más grandes ha tenido la oportunidad de crecer mucho de manera profesional.

¿Qué le pareció la contratación de otro costarricense?

Es muy bonito. En realidad, el proyecto de Centroamérica le ha abierto las puertas a muchos centroamericanos que yo creo que eso lo necesitaba toda la zona, porque estamos Daniel y yo como ticos, está Estefani Chaverri como corresponsal, y hay panameños, hondureños, guatemaltecos, entonces yo creo que esta señal le ha dado mucha posibilidad al resto de colegas centroamericanos de mostrarse y eso hacía falta para nuestra región.

Obviamente, cuando me di cuenta de que Daniel venía, le escribí de una vez, porque es muy bonito, uno sabe que hay mucho talento en Costa Rica.

Naty confesó que rinde sus vacaciones y hasta le hace el día a otros compañeros para tratar de venir de vacaciones más veces al año porque extraña mucho a su familia.

¿Hasta cuándo tiene contrato?

Vieras que ahora estoy hasta el 2026, justo cuando viene el mundial acá. Lo acabo de renovar por dos años más.