Natalia Carvajal se encontró a Maribel Guardia en Televisa, ¿qué le dijo?

Natalia Carvajal se graduó como actriz del CEA en México y seguirá estudiando actuación y escritura de guiones este año. Cortesía

Natalia Carvajal nos contó hace unos días que está en enfocada y metida de lleno en su nueva carrera como actriz profesional.

Ella está estudiando en la academia de artes de Televisa y eso le ha permitido encontrarse con varios famosos, entre ellos con la tica Maribel Guardia, quien es muy querida dentro de la televisora mexicana.

La Miss Costa Rica 2018 comentó que, desde que llegó a la tierra del tequila, la actriz y cantante la ha apoyado muchísimo y que ha sido muy amable con ella, al igual como con otros costarricenses que están haciendo carrera en ese país.

“Hablé con Maribel en un momento que ella estaba grabando, en realidad ella siempre me ha apoyado muchísimo, es un ser humano increíble, o sea, desde que llegué siempre me dijo: ‘¡Bienvenida!, veámonos’. Ella es muy linda, muy abierta y muy humilde en ese sentido, no pudimos coincidir mucho porque ella estaba grabando y yo estaba en clases y cuando salí ya no estaba”, contó.

¿En qué anda Natalia Carvajal que está tan perdida hasta en sus redes sociales?

Maribel Guardia siempre ha tenido una carrera intachable en México. Instagram (Instagram)

Precisamente, Maribel está siendo noticia porque este lunes se estrenó como conductora de “Esto ya es personal”, un ‘talk show’ de Unicable, que pretende aconsejar a personas que estén atravesando conflictos y quieran dar un consenso entre las partes. Algo parecido a Laura en América.

Naty aseguró que le encantaría llegar a tener una carrera como la Maribel en México, pero sabe que para eso se necesita mucho trabajo, estudio y esfuerzo y que por eso está aprovechando al máximo la oportunidad que le dieron de entrar al Centro de Educación Artístico (CEA).

La también presentadora nos confesó que está tan concentrada en la actuación que ni tiempo le da para el amor y que por eso sigue soltera, pero muy feliz porque ha hecho muchos amigos nuevos.