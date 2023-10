Natalia Carvajal sorprendió a muchos con lo que dijo sobre ella

Un sorpresivo dato sobre ella fue lo que reveló esta semana la siempre guapa Natalia Carvajal.

La exmiss Costa Rica sorprendió a muchos con lo que dijo de ella, mientras confirmaba el nuevo proyecto en el que está trabajando.

Carvajal contó, a mediados de semana, que había comenzado a escribir su segundo proyecto audiovisual.

Pero como a la gente no se le pasa una, hubo a quienes les llamó la atención que ella estaba escribiendo con el televisor encendido, por lo que Naty hizo una curiosa explicación.

“No sé si soy solo yo, pero mi cerebro neurodivergente necesita distracciones para concentrarse, si todo está en silencio no puedo. Entonces lo que hago es poner series que me inspiren sobre lo que estoy escribiendo o me pongan en el ‘mood’ masomenos. No sé, me funciona. ¿Soy solo yo?”, dijo.

Naty ya tiene tiempo de vivir en México, donde estudió televisión y actuación. El país se convirtió en su segunda casa y allá le está yendo muy bien con su carrera artística.

¡Muchos éxitos!