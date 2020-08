“Las clases son por medio de Zoom y yo llegué y me puse los audífonos y entré a la clase y no escuchaba nada y yo, ‘¡qué raro!’, y en eso la dirigente del curso me dijo ‘no vas a escuchar nada porque es un curso de Lesco y el profesor es sordo, entonces, de nada sirve ponerte los audífonos. Me sentí como la más tonta, pero es que era algo muy nuevo para mí”, recordó.