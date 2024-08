Natalia González pasó de competir en el principal certamen de belleza del país a presentarlo

Natalia González será una de las presentadoras de la final de Miss Universe Costa Rica 2024 en canal ¡Opa!.

La cara de Natalia González llamó la atención de muchos en el 2023 tras quedar de virreina en el Miss Costa Rica; sin embargo, ahora se hizo más familiar luego de convertirse en una de las presentadoras del reality de Miss Universe Costa Rica, que organizó canal ¡Opa!.

Esta guapa vecina de Sabanilla de Montes de Oca, de 25 años y de 1,75 metros de altura, vivió su primera experiencia en la conducción y confesó haber quedado encantada, aunque eso no le ha quitado la idea de seguir participando en certámenes de belleza.

Conozca más de ella y su trayectoria como reina de belleza y ahora como conductora de televisión.

- ¿Cuándo se inició en los certámenes de belleza?

En el 2019 participé en mi primer certamen y, la verdad, siempre había querido y me habían llamado la atención. Quería como un reto, salir de mi zona de confort, porque ya con solo exponerse ante el público y hacer cosas que nunca he hecho la verdad me parecía muy interesante, y siento que uno como persona crece mucho. En el 2019 participé en The Finalists y esa organización tenía como cino certámenes internacionales y gané uno que se llama Top Model of the World y fui a Egipto en el 2020, ese fue mi primer certamen internacional y me encantó.

He conocido muchos países gracias a los certámenes de belleza y eso me encanta. Después fui a Polonia con esa misma organización, y eso fue un año antes de Miss Costa Rica 2023; también antes de este fui a República Dominicana. Y, actualmente, soy la virreina (quedó en segundo lugar) del Miss Costa Rica.

La experiencia de ser presentadora le encantó y por eso en ocasiones también da apoyo en otros programa de ¡Opa!.

- ¿Ya no más certámenes?

Vieras que siempre ha sido mi sueño ir a Miss Universo, entonces yo no diría que no más certámenes, como le digo, a mí me encantan así que no lo descarto, pero tengo que ver qué voy pensando con el tiempo, porque esta faceta de presentadora y ver un certamen de belleza desde la otra perspectiva también me ha gustado mucho.

- ¿Y cómo se le abre la oportunidad de ser presentadora en ¡Opa!?

Me llamaron del canal ¡Opa! y me dijeron que tenían este proyecto, y como nunca antes había sido presentadora me gustó asumir el reto. Entonces dije que sí, y la experiencia me ha encantado, ellos me tratan superbien, me siento feliz, me siento como en familia, valorada, y eso me hace sentir bien.

- ¿Qué tal ha sido ver el otro lado de la organización de un certamen?

Es algo completamente diferente porque ahora yo sé lo que ellas están sintiendo y como que la gente desde afuera no ve eso y solo dicen: ‘ay qué fácil estar peinada y maquillada y verse linda’, como que es lo único que la gente piensa. Pero ya he estado en esa posición y ahora detrás ve uno más ese trabajo en equipo, la cantidad de personas que trabajan para que algo salga bien,, porque la gente ve solo un video y no tienen idea de todo lo que hay detrás, de todo el planeamiento; de verdad, que es un trabajo supergrande y ahora valoro los dos lados, tanto el de candidata, que también es supercansando estar siempre con una sonrisa de oreja a oreja aunque uno se sienta mal, y es bonito ver como los dos lados. Como que ahora tengo más empatía por todos.

- ¿Aconseja a las candidatas?

Cuando nos estaban alistando y nos quedábamos ahí en la silla esperando y ellas me preguntaban cosas; obviamente, les daba mi punto de vista, de mi experiencia y todo, y me encanta como saber que puedo aportales en algo. A veces, uno ahí estando en un concurso necesita un consejo de alguien que ya lo ha vivido. Entonces, me sentía feliz cada vez que me preguntaban algo y ver que les podía ayudar.

- Ya el reality terminó, ¿seguirá ligada a ¡Opa!?

Fueron cinco semanas de reality y ahora quedan algunas actividades previas a la final, que será el 10 de setiembre, en la que también voy a estar de presentadora, pero en backstage hablando con las chicas, porque en el escenario van a estar Cata (Catalina Mendieta) y Diego País.

Natalia González comentó que Catalina Mendieta siempre la apoyó y ayudó en cada programa del reality.

- ¿Cómo se sintió de presentar junto con Catalina Mendieta?

Yo la veía cuando era pequeñita y además mis papás la conocían desde antes y siempre me habían dicho que ella es superalta, superbonita, y cuando la conocí me di cuenta que es una persona increíble, y cada vez que estaba con ella me reía siempre; es muy divertida y con un espíritu muy feliz. Con ella estoy superagradecida, porque yo nunca había sido presentadora y ella tiene mucha experiencia, y vieras que me ayudó un montón, me dio muchos consejos y la llegué a querer mucho, fue una persona muy especial para mí todo este tiempo. Por dicha me tocó estar con una persona como ella que quiso ayudarme.

- ¿En algún momento soñó o pensó trabajar en televisión?

Viendo tele en algún momento dije: ‘mirá qué bonito llegar a ser presentadora’, pero no pensé que fuera a dárseme una oportunidad así tan pronto, y cuando me lo ofrecieron la verdad me puse tan feliz. Como que uno a veces dice: ‘las oportunidades se presentan cuando se tienen que dar’ y, además, me hace pensar que cuando algo está para uno nada se lo quita.

Ella fue una de las participantes del Miss Costa Rica 2023, que al final ganó Lisbeth Valverde. (Jose Cordero)

- ¿Sueña desde ya con la final?

Sí, más que todo por conocer a Sheynnis Palacios, porque no todos los días uno puede estar con una Miss Universo, y por todo el show, por yo estar presentando, son demasiadas emociones.