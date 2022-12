Natalia Jiménez lucha por la custodia de su hija y demandó a su expareja

La cantante española Natalia Jiménez se separó de su expareja y desde entonces tienen problemas por la custodia de su hija. Foto: Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

La cantante Natalia Jiménez anunció que emprendió una batalla legal contra su expareja por la custodia de su hija Alessandra, a la que asegura casi no puede ver porque su expareja se lo impide.

La exintegrante del grupo La Quinta Estación, quien es de nacionalidad española, tiene más de 20 años viviendo en México, por motivo de su carrera musical y de actuación, y asegura que el padre de su hija, Daniel Trueba, le ha limitado las visitas de su hija en los dos últimos años.

Hace un año la cantante confirmó su separación de Trueba, luego de seis años de estar juntos, y desde entonces crecieron los problemas entre ellos por la menor.

La española publicó en sus redes un video en el que contó cómo hace para conseguir compaginar la maternidad con sus múltiples compromisos laborales y que tomó la decisión de iniciar un juicio civil para que un juez sea el que intervenga en su situación.

“Yo estoy en un proceso, como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deje viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha denegado todo este tiempo, entonces, no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que esto suceda. Les pido con muchísimo cariño que, por favor, me tengan en sus oraciones, que pidan mucho para que esto suceda, porque para mí, no hay nada más importante en este momento, que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa que hay muchos días al año que no puedo pasar con ella y él se la queda”, dijo.

Además, mencionó que la audiencia será en los próximos días y que espera que el juez falle a su favor porque su mayor deseo es estar con su hija de 6 años y seguir adelante con su carrera.