Natalia Lizano es la nueva cara en De boca en boca aunque lleva años en Teletica

Natalia Lizano llegó a Teletica en el 2011 a haccer práctica y se terminó quedando. (Cortesía Natalia Lizano/Cortesía)

Desde hace unos días hay una nueva cara en el equipo de reporteros de De boca en boca, que se ha ido ganando el cariño del televidente.

Se trata de la periodista Natalia Lizano, quien lleva años dentro del canal del trencito, pero hasta ahora está más expuesta frente a cámaras.

Ella llegó a Teletica a hacer su práctica profesional de la universidad y le fue tan bien que se terminó quedando.

Aunque lo suyo es más la parte digital y la escritura, poco a poco le ha ido agarrando el gusto a sus nuevas funciones.

Conozca un poco sobre ella y el cómo, a pesar de haber tenido una adolescencia algo dura, logró salir adelante y estudiar lo que siempre deseó.

- ¿Hace cuánto está en Teletica y cómo llegó esa oportunidad?

Tengo más o menos 12 años, sin contar un año que me fui del canal. Realmente, yo nunca lo imaginé, no estaba entre mis planes una empresa como esta en aquel tiempo. Y, bueno, como uno dice, uno pone y Dios dispone, y fue así como muy vacilón; yo veía a todos mis compañeros de la universidad haciendo práctica o en radio o así, y yo todavía nada. Un día le expresé al director de carrera mi preocupación y me dice: ‘bueno, traiga el currículum que mañana viene Teletica con un proyecto’. En serio, no tenía nada de esperanza. El proyecto se llamaba ‘El Profe fantástico’, era algo virtual, y era en conjunto con la Unafut, entonces era como un juego virtual e inicié ahí haciendo la práctica (2011).

Natalia es la nueva reportera de De boca en boca. (cortesía Natalia Lizano/Cortesía)

- ¿Siempre había estado como detrás de cámaras?

Yo me desarrollé en la parte digital, siempre he estado como en Teletica.com o me he desarrollado como social media manager, hasta que en el 2022 me salió otra oportunidad laboral en marketing digital y renuncié, porque toda esa parte me emociona muchísimo, pero después me arrepentí porque no me llenaba tanto y, simplemente, renuncié al tiempo. Después me di cuenta que una amiga de Teletica.com había renunciado y volví a tocar puertas y fue cuando salió del programa Buscador en red (presentado por Edgar Silva).

Yo, realmente, he estado por todos lados porque, como me manejo mucho en la parte digital, entonces acá siempre he estado en diferentes proyectos, siempre he estado como en Toros o en los proyectos de Formato.

Canal 7 es mi casa, yo realmente amo este lugar, amo la confianza que todas las personas ponen en mí, mis jefes de otros departamentos, y trato que cada proyecto que me dan, hacerlo de la mejor manera, porque yo no lo veo como un trabajo, sino, puede sonar trillado, pero para mí es una pasión, es que realmente me emociona.

- ¿Hace cuánto entró como reportera en DBB y qué tal el cambio de estar frente a cámaras?

Ahorita en marzo ya cumplí tres meses. Yo sigo siendo la misma. Vamos a ver, profesionalmente sí, porque he cambiado quizás la forma de locutar o de interactuar con las personas cuando estoy frente a cámara. Pero si vos me decís, ¿cómo te han cambiado tu parte personal?, yo sigo igual, soy la misma Natalia de siempre. Yo no pienso que gané por unos minutos ahí en pantalla. No, no, soy la misma antes y después de salir en pantalla.

A mí a veces me da risa, porque, no sé, a mi familia le escriben y le dicen: ‘ay, Natalia salió’, o ‘su esposa salió en tele’, y así, entonces lo que les digo es que qué bonito, porque siento que lo que estoy haciendo está aportando para que alguien sonría por lo menos.

Su sobrina Hanna es el amor de su vida desde que nació hace 2 años. Foto con el permiso de sus padres. (Cortesía Natalia Lizano/Cortesía)

- ¿Qué le gusta hacer cuando no está en el canal?

Bueno, aparte de dormir (risas). Bueno, a mí me gustaba muchísimo jugar fútbol cinco, pero ya no lo practico. También salir a andar en bici, pero es que ahora me da un poco de miedo, porque, a como están las calles, no quiero morir atropellada.

Me gusta muchísimo ahora pasar con mi sobrina, con Hanna; ella es como mi hija, tiene dos años y es el amor de mi vida. Es la hija de mi hermano. Nosotros somos cinco hermanos, pero realmente, somos como tres muy unidos, porque mi mamá se murió cuando nosotros estábamos muy pequeños, yo tenía 12 años, y ellos, Juan y Luis, eran más pequeños. Siempre hay ángeles en el camino, pero éramos solo siempre nosotros tres contra el mundo. Ellos dos, Juan y Luis, son los menores. Obviamente, ya están grandes, pero en aquel tiempo eran mis hermanitos.

Natalia también encontró el amor dentro de Teletica, donde trabaja su pareja. (cortesía Natalia Lizano/Cortesía)

- ¿Usted todavía no tiene hijos?

No, no, ni estoy en planes. Yo disfruto mucho a mi sobrina, entonces diría que no creo que esté en nuestros planes aún, aparte de que mi esposo (Alejandro Álvarez, con el que tiene 10 años) pasa mucho aquí en el canal (es el jefe de iluminación), entonces pasamos muy metidos acá, quizás no tenemos ese tiempo y, a veces, no es justo.