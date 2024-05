Natalia Monge celebra un año de la decisión que le cambió la vida por completo

Natalia Monge dice ser una mujer nueva desde hace un año. (Adrian Garcia Solis AGS Multimed)

Natalia Monge dice ser una mujer nueva desde hace año y que está muy feliz con la decisión que tomó para cambiar su vida.

Ella mostró unas fotos del antes y después y explicó las razones del por qué está que no se cambia por nadie.

El 21 de mayo de 2023 la presentadora de De boca en boca fue operada de su diástasis abdominal y 365 días después su figura luce completamente diferente.

Naty comentó que ella decidió operarse más por un tema de salud que estético y que lo hizo cuando su segundo hijo, Joaquín, tenía apenas tres meses de nacido y que ha sido todo un éxito.

Hacía lucía el abdomen de Natalia Monge en el 2023.

“Lo que les puedo decir es que para mí ha sido una experiencia inmejorable, me fue muy bien en la recuperación, en la operación, claro, el doctor me hizo volver a nacer porque después de tener dos hijos la vida cambia y el cuerpo cambia mucho, para bien y a veces no tanto, pero en el caso mío era una lesión que me limitaba la movilidad diaria y también hacer deporte y tener actividad física”, mencionó en sus historias de Instagram.

Ella además reconoció que su vida mejoró mucho desde que se operó porque ahora se siente más segura de si misma y muy activa con el ejercicio, cosa que antes no podía hacer porque además de la diástasis tenía una hernia igual en el abdomen.

Natalia Monge luego de su cirugía muestra con orgullo su nueva figura.

Al mostrar la foto de como lucía hace un año su abdomen escribió: “esta era mi normalidad... ahora hasta siento dolor al ver esta foto”.

Ahora a la conductora de Tu cara me suena no le da vergüenza andar enseñando el ombligo, el cual también le habían arreglado en medio de la cirugía.

Monge motivó a las mujeres a dejar el miedo a un lado y que si tienen un problema abdominal como el que tenía, que no duden en operarse porque los resultados las llenarán de vida.