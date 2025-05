Natalia Monge confesó que en Teletica la rechazaron la primera vez que intentó llegar

Presentadores de Buen día, Teletica (redes/Instagram)

La presentadora Natalia Monge hizo una confesión al inicio del programa Buen día de este lunes que terminó entristeciendo a sus compañeros.

Ella estaba junto a Jennifer Segura, Daniel Céspedes y Nancy Dobles hablando de que esta semana Teletica cumple 65 años de su fundación.

Entre todos se pusieron a recordar aquellos programas que fueron todo un éxito en el pasado y que veían cuando estaban en su época de niñez y adolescencia.

Mister Ed, La casa de la pradera, Mi pequeña genio, fueron algunos de los programas que recordaron que se transmitían hace muchos años en canal 7.

Mi bella genio, era un programa que se transmitía en Teletica hace unos años.

En eso Natalia contó que cuando estaba niña fue a Teletica a hacer un casting y que esa fue su primera vez dentro de las instalaciones del canal.

“Yo lo que iba a contar es que una vez vine a hacer un casting aquí, siendo niña, para las ‘Tardes de leche y galletas’ y, ¿adivinen qué?, no me escogieron, pero no importa, yo vine“, dijo entre risas.

Tanto Jennifer como Nancy hicieron gestos y sonidos de tristeza, mientras que Daniel le preguntó si se acordaba quién era el productor de ese programa en aquel entonces. Naty mencionó que se acordaba de Gabriela Alfaro, exdirectora de Miss Costa Rica, quien estaba coordinando a las mujeres del casting.

María Jesús Prada junto a su mamá Paula Picado, su abuelita Olga Cozza y su hermana Paula Prada. Foto: Instagram

Dicho programa era presentado por la periodista María Jesús Prada, mejor conocida como Chuzi, hija de Paula Picado, dueña de Teletica. Este espacio duró más de 10 años al aire todas las tardes.

“Yo realmente era tan chiquitica que no entendía mucho de los puestos de cada quien”, agregó Monge.

Jennifer además recordó que cuando daban ese programa ella vivía en Sarapiquí y que en “las tardes de lluvia yo veía a Chuzi presentando”.

Natalia recordó ese episodio de su vida porque, según dijo, para ella fue muy impresionante estar dentro de las instalaciones de Teletica y conocer cómo funciona la televisión, y es que precisamente, esta semana abrirán un día las puertas de canal 7 para que los televidentes lleguen a conocer.

Fue un 9 de mayo de 1960 cuando Teletica hizo su primera transmisión en vivo conectando a todo Costa Rica a la pantalla de un televisor.