Natalia Monge estrenó personaje en Buen Día que nos recuerda a alguien, ¿A quién será?

Natalia Monge sorprendió a más de uno con su imitación. (Jose Cordero)

Natalia Monge sorprendió a sus compañeros de Buen Día, al estrenar un personaje que nos recuerda a una persona que se ganó el cariño de cientos de costarricenses durante muchos años.

“Gente que uno ama y doña Odilí”, dijo Jennifer Segura, presentadora y directora de Buen Día, quien por medio de un video mostró a Monge.

“Dios te bendiga, mi chiquita. Yo he pasado un Buen Día, hoy que me trajeron y ha sido muy lindo. En mi casa lo disfruto mucho y aquí conocerlos a ustedes me encantó de verdad”, dijo en su papel.

Con ese papel, Naty, nos recuerda mucho a doña Eugenia Fuscaldo, más conocida como Doña Tere, quien tiene un carisma y una personalidad parecida al nuevo personaje de la presentadora.

Probablemente, fue que la guapa imitadora agarró bolados porque ambas fueron jueces en la última temporada del programa Tu cara me suena, además han compartido otras transmisiones de canal 7.

El personaje que presentó Naty, llevaba cabello corto, y un estilo muy señorial.

“Hoy era un día especial, había que mudarse especial, hasta los zapatos me puse, porque ahora solo en ortopédicos ando”, dijo Monge en su papel de Odilí.

Esta fue la primera vez que Monge, muestra el personaje en Buen Día, habrá que esperar más adelante si sigue cautivando a la audiencia con sus conocidas imitaciones.