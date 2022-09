Natalia Monge le aclara a un seguidor cómo se siente en De boca en boca

Naty dice que está plena en el 7. Foto: Cortesía

La divertida metida de patas que tuvo Natalia Monge al mencionar a Pelando el ojo en lugar de De boca en boca ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Mientras unos lo toman como lo que fue, una confusión, otros han querido ir más allá y hasta hacen sus propias conclusiones con respecto a lo que ocurrió.

Eso pasó en la publicación del video que hizo TD Más en sus redes sociales donde un hombre con el usuario roger_c_r, escribió: “Ella recuerda donde era feliz porque ahora no lo es”.

Video: La confusión de Natalia Monge que causó risas en De Boca en boca

Al ver el comentario, Naty ni lerda ni perezosa le contestó: “Hola Roger, la pegaste en el poste, casi entra, pero no. Yo recuerdo con alegría mi paso por Pelando el Ojo porque gracias a ese extraordinario espacio se me abrieron las puertas que me han permitido estar en donde hoy estoy plenamente feliz”, señaló Monge.