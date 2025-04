Natalia Monge le dice adiós a lo que la hizo feliz por mucho tiempo

Natalia Monge es una de las presentadoras más populares de canal 7. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

Natalia Monge se despidió este miércoles de algo que la hizo feliz por varios años, pues le permitió vivir grandísimos momentos sola, en familia o con amigos.

La presentadora de canal 7 vendió el tercer carro que ha tenido a lo largo de sus 40 años y aunque es algo material le dijo adiós con mucha nostalgia.

Musicalito#3 era el nombre del vehículo que Naty tenía y que este jueves pasará a las manos de una nueva propietaria.

Ese carrito fue muy especial para Naty ya que mientras era dueña de él nació su segundo hijo Joaquín, en el 2020, y también ahí anduvo a muchos artistas internacionales, afirmó en una historia que publicó en Instagram.

Natalia Monge se despidió con estas palabras de Musicalito #3. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

En dos videos posteriores, la imitadora explicó que, para ella, el carro es como su hijo mayor, porque tiene desde antes de ser mamá. Ella se estrenó como mamita en el 2016.

“Para mí, mi carro, el que sea que tenga en uso, es como mi hijo mayor porque tuve carro antes de tener mis hijos y para mí el carro es una herramienta fundamental de trabajo”, expresó.

Luego soltó algunas curiosidades relacionadas con ese tema, entre esas el por qué bautizó Musicalito a sus carros y cómo fue el primer vehículo que tuvo.

“Desde el carrito número uno que tuve que lo bauticé el Musicalito porque yo era productora musical, no era un carro nuevo, era viejísimo, pero me salvó mucho y me trajo muchas alegrías. Desde ese momento le di el mejor cuidado posible, ya luego que he tenido otros carros que bendito Dios he podido sacar nuevos, con mayor razón trato de tenerles el récord de agencia, por eso nunca nunca me cuesta vender el carro”, dijo.

La figura de Teletica mencionó que siempre se preocupó por el cuidado de los carros por su seguridad y la de la gente que lleva en él, y luego para que cuando le toque venderlo no le cueste mucho.

Natalia Monge se despide de algo que quiso mucho

“Hoy (2 de abril) me despido del carrito porque lo entrego mañana y me siento feliz porque la persona que lo va a disfrutar se lleva algo de primer nivel y está como el día uno, y eso me hace muy feliz pese a que me despido de un carrito que me dio muchas alegrías y me hizo atesorar momentos muy bonitos”, refirió.

