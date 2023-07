Lussania Víquez y Natalia Monge trabajaron juntas en Informe 11: Las Historias.

Una recomendación que le dio Natalia Monge le pegó una salvadota a Lussania Víquez, quien este viernes relató dos temas que les preocupan a ella y a su esposo, Jorge Sáenz, después de que nazcan sus hijitos.

Este viernes, Lu se puso bien juguetona con su panzota y luego de divertirse reveló que tiene dos sustos muy grandes después de que nazcan sus mellizos, Antonella y Alessandro.

“Lo primero tiene que ver con el tema de la lactancia, que me he estado informando mucho y capacitando, y lo otro tiene que ver con los sueños de los bebés”, contó la colochuda.

Víquez tiene mucho temor respecto al segundo tema, porque dice que tiene casos muy cercanos de sobrinos, en los que el sueño infantil ha sido el dolor de cabeza de los papás de ellos.

Un sobrino de Lussania Víquez le dibujó un Mickey Mouse en la panzota de la presentadora de Repretel.

“Conozco de cerca casos en los que me dicen que el bebé no se duerme si no se pega al pecho, que hay que andarlo paseando por toda la casa, que no se queda con otra persona porque no se duerme y uno quiere que esas cosas no pasen”, mencionó Víquez.

La risueña presentadora de Informe 11: Las Historias aseguró que fue su amiga Natalia Monge quien le recomendó una experta en sueño infantil que los asesorará sobre qué hacer y qué no hacer. Lu y su esposo tendrán la primera sesión con la experta este sábado.

“Es nuestra responsabilidad tratar de asesorarnos y no incurrir en errores que después cuestan más revertirlos”, dijo Víquez.

Lussania Víquez y Jorge Sáenz tendrán a sus hijos en brazos en pocos días. (Instagram)

Lu y Naty son muy buenas amigas, ya que ambas trabajaron juntas presentando Informe 11: Las Historias, de ahí que la relación de compañeras de trabajo se transformó en una lindísima amistad.

Lussania ya está acercándose a la hora cero. Sus bebitos nacerán entre la última semana de julio y la primera de agosto, así que en cualquier momento conoceremos a los colochuditos.