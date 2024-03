Natalia Monge nos cuenta por qué comerá menos empanaditas de chiverre en Semana Santa

Las empandas de chiverre son uno de los platillos más populares en esta época. (Cortesía MCJ)

En Semana Santa es usual que las familias costarricenses busquen esos platillos tradicionales para darse su gustito como el arroz con leche, la miel de chiverre, las empanaditas de chiverre, tamales de frijol, la mazamorra y muchos más que hacen agua la boca y a la vez ayudan a conservar tradiciones que van de generación en generación.

Sin embargo, muchos, por algún motivo, no podrán deleitarse con todas esas recetas o tendrán que reducir su consumo, como es el caso de Natalia Monge.

“Este año planeo salir a andar en bicicleta y hacer más ejercicio que otras veces porque inmediatamente después arranca Tu Cara Me Suena, entonces comeré menos empanaditas de chiverre, porque si no pareceré presentadora de Tu Chiverre me Suena”, nos dijo entre risas la carismática presentadora.

Natalia Monge ya se está alistando para Tu Cara Me Suena.

Natalia nos contó que siempre celebra con su familia, descansando en su casita o visitando a sus papás con paseos cortos.

La periodista se ha encargado de inculcar en sus hijos las tradiciones de estos días y recuerda que lo más importante en la Semana Santa es reflexionar y buscar la paz.

“Me gusta comentar con mis hijos sobre las tradiciones de la Semana Mayor, en el marco de la Cuaresma hemos hecho manualidades para el catecismo de mi hija mayor y hemos realizado donativos de ropa a personas que lo requieren, una manera de celebrar la Cuaresma es dar a los más necesitados”, concluyó Natalia.