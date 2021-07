Natalia Monge renunció a Informe 11 Las Historias

Natalia Monge tenía siete años de presentar el programa Informe 11 Las Historias. Foto: Adriana Ovares Studio Photo Natalia Monge tenía siete años de presentar el programa Informe 11 Las Historias. Foto: Adriana Ovares Studio Photo

Natalia Monge ya no presentará más el programa Informe 11 Las Historias.

La también imitadora tomó la decisión de renunciar al programa de canal 11, pues quiere enfocarse más en su familia y en otros proyectos que tiene en mente.

Naty hizo el anuncio este mediodía a través de sus redes sociales y dijo estar muy agradecida con Repretel por la confianza que han depositado en ella durante los siete años que estuvo en el espacio de historias.

“Hoy me encuentro cumpliendo otro sueño, el de disfrutar de una familia junto a mi esposo y nuestros dos maravillosos hijos: Amanda y Joaquín.

“En esta hermosa aventura debo armonizar mi faceta de madre con mi carrera profesional, pues mis ganas de crecer y asumir nuevos retos son tan grandes como el amor por mi familia.

“La confianza que Repretel depositó en mí, el compañerismo del equipo de trabajo y el cariño de la audiencia son tesoros invaluables que me acompañarán siempre. Fue una difícil decisión, pero la dinámica de horarios me obliga a dejar mi puesto como presentadora de Las Historias. Me embarga un sentimiento de nostalgia, y, al mismo tiempo, de satisfacción por todo lo logrado”, escribió en su Instagram.

Hace pocas semanas Lussania Víquez regresó al espacio y ahora le tocará presentarlo sola. Foto: Jeffrey Zamora Hace pocas semanas Lussania Víquez regresó al espacio y ahora le tocará presentarlo sola. Foto: Jeffrey Zamora

[ Video: Natalia Monge regresa feliz a Informe 11, pero luego debe operarse ]

No fue nada fácil

Natalia contó a La Teja que la decisión no fue nada fácil de tomar, pero que como ahora el programa se está haciendo en vivo en las noches (antes se grababa) se le ha dificultado mucho con sus dos pequeños, quienes se han visto emocionalmente afectados ante su ausencia.

“Joaquín (de 10 meses) es muy apegado a mí y mis hijos yo los pedí para disfrutarlos. Tengo varios proyectos encaminados, pero que se habían quedado en el papel por falta de tiempo y quise arriesgar la estabilidad económica por confiar en mis capacidades. Por la paz que siento sé que todo va a estar bien”, explicó

La comunicadora explicó que presentó la carta de renuncia el miércoles anterior y que aún está a la espera que en el canal le indiquen cuándo será el último día en Informe 11 Las Historias.

Naty seguirá con su participación en La Matraca que regresará en agosto a canal 6. Archivo Naty seguirá con su participación en La Matraca que regresará en agosto a canal 6. Archivo

Precisamente, hace dos meses regresó Lussania Víquez a presentar el programa y será ella quien se hará cargo sola de compartir las buenas historias con todos los televidentes. Sin embargo, no es de extrañarse que en las próximas semanas anuncien la incorporación de una nueva presentadora o el regreso de Giovanni Calderón, “el Profe”, pues se rumora que la producción de Repretel ya lo buscó para que regresara.

“Lussi antes de ser mi compañera es mi amiga y a ella le conté antes de renunciar, ella me entendió muy bien y sé que me hará mucha falta, al igual que todo el resto de mis compañeros”, mencionó Naty.

La imitadora dice sentirse como una “chiquilla” con ganas de crecer y ejercer sus propios proyectos, los cuales irá anunciando poco a poco en sus redes sociales.