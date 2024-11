Natalia Monge salió este viernes en Buen día muy cambiada, ¿qué se hizo?

Natalia Monge forma parte del equipo de presentadoras de Buen día desde hace cinco meses. (Jose Cordero)

La presentadora Natalia Monge lució muy diferente este viernes en el programa Buen día de Teletica.

La también imitadora decidió hacerse un pequeño cambio estético que la hace verse más joven frente a las cámaras.

Naty contó en sus redes que ya la tenía cansada el estar yendo al salón de belleza para retocar su color rubio y el jueves se fue decidida a cambiar de tono.

LEA MÁS: Natalia Monge reveló el secreto con el que todos los días engaña al público de Buen Día

Ella se inclinó porque le aplicaran un color caoba tirando a chocolate dejando atrás sus mechones dorados.

“Los claros me encantaban también, me realzaban el rostro, pero me tenían un poquito agotada. A mí me fascinó (el color nuevo). Es lo más cercano a mi época de juventud cuando usaba el pelo negro, negro. No sé si se acuerdan. Estoy feliz (con el cambio)”, dijo en una de sus historias de Instagram, donde mostró el resultado final tras salir del salón de belleza.

Natalia Monge, presentadora de Buen día, ahora luce el cabello más oscuro.

Sus compañeros del programa de Teletica la piropearon bastante e imaginamos que su esposo también.