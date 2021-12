Natalia Monge se queda fija en De boca en boca

Natalia Monge estaba llegando como presentadora invitada pero ya se queda de fijo en De boca en boca. Archivo

Natalia Monge fue presentada este miércoles como la nueva presentadora de De boca en boca.

A la imitadora la invitaban cuando alguno de los otros presentadores, Bismarck Méndez, Mauricio Hoffman o Montserrat Del Castillo, estaban libres, pero ahora se quedará fija.

Tras su excelente participación como jueza del programa Tu cara me suena, que recién terminó el 21 de noviembre, en el canal del trencito decidieron no dejarla ir y le ofrecieron un campito en su programa de espectáculos.

“Estoy en una etapa tan plena y bonita de mi vida, sobre todo a nivel personal, en que Diosito me ha venido dando las piezas del rompecabezas de manera perfecta, según mis prioridades, que son mis hijos. Entonces me entusiasma mucho que es un horario que me permite todo lo que yo quiero, estar en mi casa para atender a mis hijos, salir a trabajar. Entonces estoy contentísima, en una empresa que me da su confianza y que espero jamás defraudar”, dijo a Teletica.com al terminar el programa farandulero.

Se dice que la presentadora también formará parte del equipo de humoristas que estarán en las transmisiones de toros de Zapote, que iniciarán el 25 de diciembre, pero aún no lo quieren hacer oficial. Es decir, ya se subió al trencito y por lo visto va bien montada.

La imitadora también había renunciado a Pelando el ojo para poder estar de lleno en canal 7.

Natalia renunció a Repretel en octubre anterior luego de dejar el programa Informe 11 Las Historias para dedicarle más tiempo a su familia por las noches.

Luego tomó la decisión de abandonar el programa radial Pelando el ojo, que se transmite por Monumental, propiedad de Repretel, para poder asumir estos nuevos retos laborales que se le han presentado en el canal de La Sabana.