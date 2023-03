Natalia Monge se someterá a una operación que lleva dos años de esperar

Natalia Monge se operará el abdomen. Instagram

Natalia Monge se prepara para vivir uno de los momentos que más estaba deseando que llegara, aunque también está muerta del susto.

La presentadora de De boca en boca se someterá a una cirugía en su abdomen para corregir algunas irregularidades que le dejaron sus dos embarazos, no tanto por vanidad, sino porque le han generado dolores de espalda y cintura.

“Desde mis hijos he ido generando un combo de lesiones en la pancita que me ha tenido con muchos dolores de espalda y de cintura, es una separación de los rectos abdominales que hay que coser, básicamente hay que hacer una abdominoplastia, la cual he esperado con ansias por dos años”, contó la también imitadora.

Naty explicó que no se había podido operar antes porque, primero su hijo Joaquín debía dejar la lactancia materna y ella debía esperar seis meses más para someterse al tratamiento médico. Ella tiene otra hija, de nombre Amanda, que el próximo 10 de marzo cumplirá 7 años.

Este miércoles tuvo la primera cita con el doctor que la operará para definir la fecha y las indicaciones que debe de seguir antes de internarse en una clínica privada.

Natalia Monge sacó una foto del baúl de los recuerdos para mostrar su gran cambio físico

Las panzotas que se le hicieron a la presentadora generaron el estiramiento de la pared abdominal. Instagram

Su problema se llama diástasis abdominal y se debe a que se le separaron el lado derecho e izquierdo del músculo recto mayor del abdomen por lo abultadas que fueron sus pancitas de embarazo y por ser una persona delgada se le estiraron más de la cuenta.

Además, según contó, también tiene una hernia umbilical y todo eso se lo van a corregir de una. Ella lo que busca es lucir una pancita con la piel menos estirada.

La fecha exacta de la operación aún sigue por definirse, pero podría ser para mayo, pues aún le queda definir algunos permisos con el canal.