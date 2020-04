“Solo Dios sabe la gratitud que hay en mi corazón por todo lo que me da, pero también es el único que entiende lo que siento al ver a la familia de Informe 11 diluida (más no destruida)... ¡En tiempos de incertidumbre, de duras pruebas y mucho sufrimiento colectivo, solo puedo decirles a mis compañeros que ya los extraño y que los adoro con todo mi corazón! Hoy, simplemente, me siento triste, pese a que sé que ustedes y yo sabemos que todo saldrá bien”, comentó Naty.