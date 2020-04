“A mí siempre me ha gustado mucho cantar y he tenido la inquietud de escuchar mi voz, porque siempre hago la voz de otras cantantes, pero nunca con mi voz. El año pasado decidí retarme, como para salir de la zona de confort y me metí a clases de canto con el profe Gourgen Mkrtytchian, quien más que profe de canto es como un psicólogo, ya que le inyecta a uno una confianza, un positivismo y una energía tan bonita que me ayudó a vencer los temores que siempre me han acompañado con respecto al canto”, contó.