Natalia Monge tendrá un nuevo “bebé” que verá la luz en Teletica Radio

Natalia Monge dice sentirse muy feliz por la oportunidad y la gran confianza que le ha dado la empresa para crear su propio programa. (Adrian Garcia Solis AGS Multimed)

Natalia Monge anda en una pura contentera, ya que el próximo 5 de febrero nacerá su nuevo “bebé”, el cual verá la luz en Teletica Radio.

La periodista tendrá ahora su propio programa llamado “Así somos”, que representará su regreso al dial, luego de su salida del programa Pelando el ojo, en octubre de 2021, por lo que está doblemente emocionada.

La presentadora de De boca en boca compartirá micrófonos junto a la experimentada locutora Rose Davis, la cual contó salió favorecida entre una lista de candidatas que había hecho para emprender su proyecto.

La también imitadora contó que la idea de este espacio, que se transmitirá de lunes a viernes, a las 11 a.m., se viene gestando desde el año pasado, cuando el productor Gabriel Chacón le hizo una invitación a tener un espacio en la radio.

“Me llamaron que querían hablar conmigo, que iba a quedar un espacio libre y que me querían ahí con algún programa y dije: ‘¡hijuepucha!’, quedé frotándome las manos de la contentera. Primero que nada la radio fue mi origen, mi inicio, incluso desde antes de Pelando el ojo, porque inicié en radio U, de la Universidad de Costa Rica y después, porque me encanta hacer radio por más que ahora la radio evolucionó mucho y ya tenga cámaras y transmisiones simultáneas y todo, sigue habiendo una magia e intimidad muy linda en la radio que no tiene la tele”, dijo.

Durante todas estas semanas Naty ha estado dándole forma al espacio que será tipo revista, junto con la productora Adriana Hernández.

Natalia Monge y Rose Davis serán las locutoras del espacio que es producido por Adriana Hernández (al centro). (Adrian Garcia Solis AGS Multimed)

Según dijo, en su corazón siempre anheló crear un programa donde pudiera hacer periodismo social y ayudar a la gente que casi no tiene acceso a consultas con especialistas y en el que, además, el público se pudiera entretener.

“Comenzamos a darle forma, pero faltaba el ingrediente final, ¿quién iba a estar conmigo?, porque me dijeron: ‘queremos que seas vos con otra mujer, la que vos querás’, y bueno, yo muy agradecida con la empresa que me permita crecer más, porque he sentido que desde que entré a Teletica ha sido un gran paso en mi carrera, y bueno que me confíen un proyecto en un horario que me favorece mucho con las prioridades que antes he contado a nivel personal y familiar. Entonces, pensé con quién lo hago, hice una lista y mi marido Alonso (Mata), que es un casa talentos, me dijo que porque no lo hacía con Rose, hablé en la radio y a ellos les gustó el perfil de Rose”, contó.

Gran oportunidad

Por su parte, la periodista y locutora Rose Davis nos contó que se siente muy feliz y agradecida por la oportunidad que le están brindando y porque sabe la gran empresa que es Teletica.

Actualmente está trabajando en radio Urbano (105.9 F.M.), donde hace dos programas en la mañana y, según confesó, tuvo que saltar uno de ellos para poder hacer “Así somos” junto a Natalia.

De 7:30 a.m. a 9 a.m., hace el programa “Despertate” y la próxima semana se despedirá de sus oyentes del espacio “Urban Hits” para integrarse en febrero a su nueva casa.

Rose Davis se mantendrá en radio Urbano en las mañanas para luego salir soplada a Teletica Radio. (Adrian Garcia Solis AGS Multimed)

“Es una gran oportunidad para que la gente conozca otra de mis facetas, porque están acostumbrados a que en radio me han escuchado en un formato más musical, más de entretenimiento e inclusive más urbano, pero como comunicadora es bonito que la gente vea que también hay una parte de contenido, una parte seria y una parte que también quiere inspirar, y la verdad es que la vamos a pasar muy bien”, mencionó.

Davis agregó que en este nuevo programa, los hombres también serán bienvenidos y que las mujeres podrán sentirse identificadas, ya que las dos tienen facetas personales muy distintas, Monge es mamá y casada, mientras que ella es soltera y sin hijos, así que puede que los puntos de vista sean distintos cuando desarrollen cada tema.

“Las mujeres van a sentir esa esencia femenina que tal vez en las mañanas de Teletica Radio hace falta. Vamos a reírnos mucho, a divertirnos, a salir con información útil. Lo que queremos es que al final del programa la gente termine mejor de como empezaron a escuchar el programa, que realmente sean de mucha utilidad y convertirnos no solamente en voces, sino en un canal que inspire y que tenga un propósito”, agregó.

Música profesional

El nuevo chineado de Naty está creciendo tan rápido que la semana pasada grabaron el tema promocional del espacio en el estudio de grabación de Alex Orozco.

Vanessa González y Rodrigo Lagunas son los que interpretan el tema, en el que Monge también hace los coros, y que se escuchará antes de iniciar el programa.

El jueves anterior Natalia Monge estuvo en el estudio de grabación de Alex Orozco grabando el tema de su programa.

“Hacer un jingle es una inversión hasta millonaria y que el canal venga y te apoye en esto, que lo apruebe, es un lujo, porque Alex es quien hace todas las canciones de Teletica que vemos en Navidad, Día del Padre y demás, entonces imagínate, es lindísimo que lo chineen así”, dijo Natalia.

“Así somos”, además de escucharse, se podrá ver por TD Más 2, por las redes sociales de Teletica Radio (91.5 F.M.) y por la plataforma TDMax.