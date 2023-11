Natalia Monge “visitó” su pasado y se encontró con una versión muy distinta de ella

Natalia Monge tiene 38 años y es una figura bastante consolidada de la televisión y del humor costarricense. (Cortesía)

Natalia Monge se devolvió en el tiempo para visitar su pasado y reencontrarse con la mujer que fue hace 11 años.

La presentadora de canal 7 sacó del baúl de los recuerdos un reportaje que le hizo la revista Perfil en el 2012 y al leerlo de nuevo se encontró con una versión de ella muy distinta a la que es en la actualidad.

Para ese entonces, Monge tenía 27 años y sobre sus hombros “cargaba” un saco de sueños por cumplir.

Casarse, tener hijos, construir su propia casa, afianzar más su carrera como imitadora y comediante, y conquistar la televisión eran parte de los anhelos de aquella jovencita, que para ese momento ya había dado su primer golpe en la radio, con Pelando el ojo.

Natalia Monge recordó todas las aspiraciones que tenía para cuando salió en la revista Perfil, hace 11 años. (Cortesía)

“Ahí aspiraba muchísimo a cosas que, bendito Dios, ya se me han dado. Ahí hablaba mucho de lo que quería, de cómo estaba disfrutando ese momento. Ya se me reconocía como imitadora y, tal vez, como la única imitadora del momento porque si bien es cierto ha habido otras comediantes, en ese momento no había una mujer que imitara”, afirmó Natalia.

Monge dice que la mujer que aparece ahí es diferentísima a la de ahora no solo por los cambios físicos que son evidentes, sino porque todo lo que soñaba lo conquistó y con creces.

En marzo del 2015, Naty se casó con el periodista Alonso Mata; un año más tarde la pareja le dio la bienvenida a Amanda, su primera hija; y en el 2020 nació Joaquín, su segundo terruño.

Su carrera en el humor logró consolidarla, al punto que hoy es una figura de referencia en esa industria, mientras que el tema de la televisión es parte de su realidad, gracias al camino que abrió mientras hacía reír a la gente.

El sueño de la casa también se le hizo realidad y hoy disfruta de su chozón junto a su lindísima familia.

Natalia aseguró que conserva ese reportaje de Perfil y muchos otros más que le han hecho en periódicos del país en una caja que tiene en la oficina de su casa y que abre cuando quiere llenarse de nostalgia y recordar la carrera y vida con la que soñaba.

Natalia Monge, su esposo Alonso Mata y los hijos de ambos, Amanda y Joaquín, disfrutaron juntos de disfrazarse.

“Los tengo bien escondiditos (las publicaciones y reportajes sobre ella), me gusta cuando pasa el tiempo sacarlos, desempolvarlos, verlos y decir: ‘¡Ay qué lindo, sí se pudo! Lo que en ese momento quería se pudo y ahora con creces”, terminó la simpática y talentosa Natalia.