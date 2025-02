Natalia Pereira, exmeserita de El Chinamo, habló de su orientación sexual y reveló algo más

Natalia Pereira es una de las actrices más conocidas del país. Fotografía: Instagram de Natalia Pereira. (Instagram/Instagram)

La reconocida actriz Natalia Pereira hizo una serie de revelaciones sobre ella tras varias preguntas que le hicieron y entre las cosas que habló estuvo el tema de su orientación sexual.

Pereira, de 44 años, es muy reconocida en el país porque ha participado en series de televisión, en populares obras de teatro y porque encarnó en el pasado el personaje de Sol Zumbado, la recordada meserita de El Chinamo.

Naty abrió su corazón y con mucha sinceridad respondió a cuestionamientos que le hicieron en Instagram, algunos bastante personales, luego de que habilitara esa opción para sus miles de seguidores.

“¿Eres heterosexual?”, consultó un curioso a Natalia, quien también es locutora comercial y maestra de Educación Especial.

La artista, vecina de Tibás, no tuvo problema en aclarar ese tema y respondió con un tajante “sí”.



Pero las preguntas personales no terminaron ahí. Algunos se aprovecharon de que a Naty sí le gustan los hombres para empezar a sondear cosas más allá, entre esas, qué le atrae de un galán y cómo se conquista su corazón.

En cuanto a lo primero dijo que de un hombre le atraen “varias cosas” y explicó que hay temas que no son negociables en quien aspire a ser su pareja; eso sí, no hiló fino.

“Varias cosas (le gustan de los hombres). En mi caso los no negociables tienen que estar presentes. La edad no creo que sea tan importante, las etapas de la vida coincidentes, sí”, aseguró.

Respecto a cómo lograr conquistar su corazón, que se ha resistido a una relación amorosa formal por largo tiempo, la simpática intérprete de Sol dijo: " El término conquista me parece un poco raro. Creo que el interés cuando querés conocer a alguien se nota en todas sus facetas y si hay retroalimentación, de fijo ahí es”.

Otro de los temas “del corazón” a los que se refirió Natalia, estuvo relacionado a si enfrenta o no dificultades para consolidar una relación amorosa por ser una mujer “mediática”.



“Mediática no soy. Simplemente he sido afortunada de tener trabajos con público masivo. Y no, no creo que este tema de tener o no pareja, esté relacionado directamente a lo que me dedico”, afirmó.

Asimismo, reveló que su primer beso lo dio de adolescente a un hombre del que no recuerda el nombre pero sí confirmó que el contexto de ese momento “fue muy vacilón”.