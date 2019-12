View this post on Instagram

Un 24 de diciembre de 2018 a las 10:03 a.m. mi vida cambió, y esa puerta de vidrio me enseñó que la vida es frágil, tan frágil como un vidrio. Que todo puede cambiar en segundos y experimentar tan cerca la muerte ha sido un aprendizaje. Saben no hubiera sobrevivido a mi pérdida de sangre (me corté una arteria) sin esa voz que siempre me mantuvo despierta y me decía paso a paso que hacer para sobrevivir (estaba sola en mi casa)... Nunca tuve miedo-temor, nunca lloré, todo lo hacía despacio, por que pude experimentar el tiempo de Dios el real. Por supuesto Dios hace angelitos en el mundo para que le ayuden como los doctores del Hospital México que me salvaron la vida con la transfusión de sangre (5 bolsas) y mí operación que duró 4 horas y media, donde me reconstruyeron músculos y nervios, la arteria la perdí y quede con 2. Que decir de mi novio el mejor doctor del mundo que si él no hubiera llegado a tiempo por mí hoy no les estaría escribiendo en este momento este mensaje. Saben estaba a minutos de morir desangrada, ya no sentía mi cuerpo y tenía mucho sueño... Pero ese no era mi día aún yo sabía, uno lo siente; saben la muerte no es algo que te da miedo, es un proceso y ya (prometido que es así y es hasta lindo), pero uno sabe cuando va a morir en realidad, yo tuve un accidente y un testimonio de que Dios existe. Aún así aprendo a caminar aún, a sobrellevar este peso nuevo que es mi pierna por que no se mueve como antes, yo solo la pongo para caminar, ella solo puede caminar bien con un tacón cuña ( no altos) por que quedo con una lesión, no se mueve para arriba (quedo solo para abajo) entonces la arrastro. Pero en fin Dios me dio lo que le pedí, con poca conciencia y más allá que aquí le dije que quería vivir, que si me tenían que amputar que esta bien que se llevara mi pierna pero que yo quería vivir (y se lo dije suplicando misericordia) ... Y Dios me dio el regalo de navidad y cumpleaños + chiva de todos; mi vida (que es divina) y mi pierna la mejor de todas las del mundo (la dejo en su lugar). Saben mi experiencia ha sido la más bella que nadie puede tener, sé que suena súper loco, pero así es, sobreviví con ayuda del espíritu santo, los quiero ❤