Natalia Rodríguez se va de Sábado feliz y revela la promesa que le hizo a Nelson Hoffmann

Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann han sido juntos los presentadores de Sábado feliz por casi 15 años. (Diana Mendez)

Natalia Rodríguez ya no será más la presentadora de Sábado Feliz y ella misma nos contó las razones y cuándo será su último día en el programa de Teletica donde estaba por cumplir 15 años.

Desde hace semanas se viene manejando la versión de que ante el fallecimiento de Nelson Hoffmann habrá unos cambios en el formato del programa de canal 7 y que ella no está entre los planes de la nueva productora Gabriela Solano.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez fuera de uno de los grandes programas de Teletica

De hecho, este martes nos confirmaron que en su lugar llegaría Libni “Mimi” Ortiz y que Mauricio Hoffmann sí continuaría en este espacio que por 25 años produjo su papá.

Naty confirmó a La Teja que efectivamente dejará el programa y que fue desde enero que le renunció a don Nelson; sin embargo, a petición de él su salida se fue postergando.

Don Nelson le había pedido que se quedara hasta agosto, cuando él también se iba a pensionar, para hacer un programa especial por el aniversario del programa y ambas salidas.

Natalia Rodríguez se despedirá de Sábado feliz el 30 de agosto. (redes/Facebook)

Según dijo, dicha propuesta no le gustó porque le pareció “muy feo” quitarle protagonismo a la salida del señor Hoffmann de Teletica, por tal motivo acordaron grabar su programa de despedida el jueves 26 de junio, sin imaginar que esa madrugada fallecería don Nelson.

“Estoy hasta el 30 de agosto (su último programa en Sábado feliz), pero por una cosa que yo ya había hablado desde antes con don Nelson. Desde enero ya me iba antes del programa, que realmente era el día que don Nelson murió ese era mi último día en el programa, pero debido a las circunstancias decidí quedar unas semanas más”, mencionó.

LEA MÁS: Estas serían las nuevas caras de Sábado feliz tras la salida de Natalia Rodríguez

La presentadora aclaró que justo el miércoles antes de su muerte, Hoffmann le volvió a insistir que se quedara más tiempo porque quería que estuviera en el programa del 25 aniversario.

“Don Nelson un día antes (de su muerte) me había solicitado que me quedara un mes más y yo lo decidí hacer por honrar y respetar, lo que él me dijo en vida un día antes de morir. Y ya luego, cuando a Mauricio le dieron la producción de agosto, Mauricio me solicitó eso (que se quedara) y yo le dije que sí, porque Mauricio me lo estaba solicitando y yo por los Hoffmann hago básicamente lo que sea”, dijo.

Nelson Hoffmann falleció el jueves 26 de junio justo cuando iban a grabar el programa de despedida de Naty. (redes/Facebook)

Nada de roces

Natalia aclaró además que su decisión de irse se debe a que ya tiene un tiempo trabajando en una empresa privada, llevándole la comunicación y manejo de redes sociales, y se le estaba complicando el faltar los jueves que graban Sábado feliz.

Asimismo, señaló que no tiene nada que ver con que las riendas del programa van a pasar a manos de Gabriela Solano, que en teoría ya empezaría en setiembre a producir el nuevo Sábado feliz.

“No es por Gabriela, no, simplemente tengo otro proyecto en el cual ya estoy trabajando hace meses y realmente necesito los días jueves en la mañana y parte de mi horario que tengo que hacer en esta otra empresa, que es algo totalmente de redes sociales y de comunicación y no es nada de televisión, ni mucho menos. Yo sigo en ¡Qué buena tarde! normal, como he seguido toda la vida, y en los formatos que tenga que estar, pues estaré también", mencionó.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez envía emotivo mensaje a una semana de la muerte de su “papá de la televisión”

Natalia Rodríguez amaba con todo su corazón a Nelson Hoffmann, quien era su papá de la televisión. (redes/Facebook)

Rodríguez aseguró que entre ella y Solano no existió ningún tipo de roce nunca y que más bien estas últimas semanas que ella ha estado en el detrás de cámaras le ha ofrecido su ayuda y han tenido una buena relación.

“Sí sé que vienen cosas nuevas, pero no sé qué es. No sé si es que los juegos van a ser nuevos, no sé. Pues sí, evidentemente va a haber una presentadora nueva, eso sí lo sé, porque yo ya no voy a estar, pero no sé quién es la presentadora nueva, así sinceramente, ni sé quiénes vienen, ni sé qué va a pasar, no sé nada”, expresó.

Don Nelson Hoffmann dejó listos todos los programas de julio y los de agosto serán producidos por completo por su hijo Mauricio, quien ahora deberá planear cómo será la despedida de su gran amiga y compañera Natalia.