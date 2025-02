Natalia Rodríguez explicó cómo y por qué le puso el apodo a Yiyo Alfaro, es de no creer

Natalia Rodríguez y Yiyo Alfaro actualmente trabajan juntos como presentadores de ¡Qué buena tarde!, programa de canal 7. Fotografía: Instagram ¡Qué buena tarde! (Instagram/Instagram)

Natalia Rodríguez y José Miguel “Yiyo” Alfaro celebraron un aniversario muy especial a inicios de esta semana, pues cumplieron 18 años de trabajar juntos.

El martes pasado en el programa de canal 7, ¡Qué buena tarde!, Yiyo presumió ese tiempo que cumplió siendo compañero de Naty en distintos proyectos.

“Hoy (el martes 18) tengo 18 años de trabajar al lado de esa hermosa e increíble mujer de azul”, dijo Yiyo señalando a Naty, con quien presenta el programa de las tardes del 7.

La Teja habló con Natalia respecto a ese montón de tiempo que lleva de ser compañera de trabajo de Alfaro y, en medio de las cosas que nos dijo, contó el por qué apodó “Yiyo” al también actor y empresario.

Naty recordó que conoció a José Miguel en VM Latino y que desde que se lo presentaron le puso “Yiyo”, a pesar de que a él no le gustaba para nada que le dijeran así.

“Cuando entró a VM Latino, Jair (Cruz) era nuestro jefe y él me puso a Yiyo para que lo entrenara y entonces lo empecé entrenando, pero él se llama José Miguel y él quería que le dijeran José Miguel y yo le decía que si estaba loco, que en VM Latino se usaban apodos y esas cosas, y que José Miguel era muy largo, entonces yo le puse Yiyo”, contó Natalia con gracia.

Según Rodríguez, el presentador se enojó porque no le gustaba que le dijeran así, pero ella pensaba que era lo mejor porque combinaría muy bien con Choché (Bernardo Romano), con quien haría yunta en la tele y más allá.

“Él se enojó porque me decía que no le gustaba y que por qué (ese apodo) y yo: ‘porque sí’. Fue en Palmares, empecé a decirle a todo el mundo que le dijera Yiyo y lo dijimos al aire Choché y yo, que cuando lo vieran en la calle le dijeran Yiyo, porque él se enojaba mucho y, efectivamente, se enojaba mucho y así se quedó. Yo le decía: ‘va a ver que eso va a funcionar porque era Choché y Yiyo, es muy fácil, los van a recordar’ y sí, funcionó. Desde ahí lo conocí, poniéndole un apodo, básicamente”, terminó.

Choché Romano, Natalia Rodríguez y Yiyo Alfaro en los tiempos en que trabajaron juntos en VM Latino. Fotografía: Instagram de Yiyo Alfaro. (Instagram/Instagram)

Desde entonces ellos han trabajado juntos en distintos proyectos de radio y televisión, un viaje en el que desarrollaron una complicidad y cariño como de hermanos.

“Yiyo y Choché ya son como hermanos. Yiyo y yo nos hemos peleado, hemos llorado, nos hemos reído. Yo con Yiyo he peleado muy poquitas veces y es una relación muy intensa. A Yiyo es de las personas que veo de lunes a viernes en cualquier trabajo que he estado: en la radio, en la tele. Es de las personas, con Choché, de las que más he visto en mi vida, y con las cuales también he trabajado más en mi vida. Es muy bonito, la verdad, hemos pasado de todo, pero ante todo siempre ha reinado la amistad. Siempre estamos ahí el uno para el otro, en las buenas y en las malas”, afirmó la guapa a este medio.

Tanto tiempo trabajando juntos les ha permitido acumular cientos de anécdotas, la más graciosa sucedió una vez que, en vivo, en ¡Qué buena tarde!, Naty se puso a jugar con un hula-hula que se desarmó y una de las piezas fue a dar a las partes nobles de Yiyo.

“Empecé a jugar con el hula-hula, pero se soltó y se le fue en las partes nobles a Yiyo y estábamos en vivo al aire. Yiyo cayó al piso, estaban Max Barberena y Alex Costa haciendo una mención y Yiyo y yo quedamos en el piso destapados de risa y Yiyo, básicamente, murió de dolor”, narró Rodríguez.