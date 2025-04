Natalia Rodríguez logró lo que muchos seguidores de la Fórmula 1 desearían tener

Natalia Rodríguez, presentadora de Teletica, anda tirándose la Fórmula 1 en Japón. (Redes/Instagram)

La presentadora Natalia Rodríguez anda en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y logró algo que muchos seguidores de este deporte desearían tener la oportunidad.

Y es que la figura de Teletica tuvo la suerte de entrar a lo interno del Circuito Suzuka, conocido como Paddock, donde se alistan todos los pilotos.

Naty no solo pudo grabar videos de ellos mientras iban caminando, sino que también se tomó fotos con algunos de ellos y los pudo saludar.

De hecho, contó que pudo conocer a su piloto favorito Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo en la F1, y por el que se enamoró de la competencia de motores.

Natalia Rodríguez se dio gusto en la Fórmula 1 en Japón

Rodríguez contó además que muchas mujeres le han escrito para pedirle que le enseñe sobre este mundo, que a ella tanto le encanta y prometió que hará un evento para invitarlas.

“De corazón debo de decir que el 99,9% que me escriben en privado son chicas, no solo impresionadas por los pilotos y de la F1, sino que me preguntan cómo saber más, cómo aprender de este deporte, que les gustaría entenderlo. Y sí chicas, vamos a hacer un evento lindo de chicas para saber cositas básicas de F1 y compartir un día, lo prometo; la verdad es que no es difícil y es superapasionante, emocionante y adictivo”, publicó.

Naty estará todo este mes de abril fuera de la pantalla del 7 porque anda con su esposo disfrutando de este país.