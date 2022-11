Natalia Rodríguez pulseará otra gran hazaña en Qatar y cuenta algunas curiosidades

Natalia Rodríguez contó que el Fan Fest no ha sido tanto el ambientazo porque todavía los latinos son muy pocos en Qatar. Cortesía

Natalia Rodríguez logró una vez más ser enfocada en el Fan Fest de un Mundial y ahora se propuso conseguir otra gran hazaña en Qatar.

La presentadora de Sábado Feliz y la periodista Gabriela Jiménez se pondrán un traje típico para asistir al partido debut de Costa Rica contra España y esperan llamar la atención y salir en la transmisión televisiva.

Naty está allá desde el sábado y nos contó cómo va su experiencia mundialista.

- ¿Qué tal la experiencia en el Fan Fest cuando la enfocaron?

El Fan Fest abre a partir de las 11 a.m. y hasta las 2 a.m., aquí los partidos son de noche, los pusieron a esa hora para tener horario con América, pero ya cuando se llena no dejan entrar a nadie más, entonces hoy (miércoles) llegamos como a las 8 a.m. porque teníamos que grabar algunas notas.

El primer día que fuimos noté que no enfocan tanto a la gente, enfocan más lo que pasa en la tarima, no sé si por algo cultural, pero no fue fácil (que la enfocaran), es cuestión de que el camarógrafo te quiera filmar, pero lo logré.

- ¿La entrada es gratis?

Si, aquí solo hay uno y es gratis. Hay una parte que hicieron juegos y también es gratis, casi que todo es gratis, solo si quiere ir a un museo sí hay que pagar, en algunos no si anda Hayya Card (documento de autorización de entrada al país mientras dura el Mundial). Por ejemplo, todo lo que es transporte público, metro o bus es gratis con el Hayya Card. Esto se implementó desde el Mundial de Rusia y ya FIFA lo dejó y lo va dejar porque es una manera de mantenernos a todos controlados.

- ¿Va a pulsear también que la enfoquen durante el partido de la Sele?

¡Claro! Aquí todo el mundo viene disfrazado o con trajes típicos para que les tomen fotos o llamar la atención. Los mexicanos son los que más se disfrazan, los argentinos también se ponen un montón de cosas encima o se pintan la cara.

Nos es porque aquí yo sea conocida sino que todo el mundo se toma fotos, en el Mundial todos somos amigos, y salen en todos los canales que los quieren grabar, eso es parte de lo chiva de un Mundial. Vamos a ver si lo logramos.

- ¿Cómo han sido estos primeros días en Qatar?

Nosotros llegamos un día antes de la inauguración y sí estaba un poco vacío el país a nivel de fanáticos, porque Qatar te da permiso de entrar dependiendo de la cantidad de entradas a partidos que usted compre y también dependiendo de la cercanía de las fechas. Por ejemplo, si yo tengo entradas para la segunda fase, ahorita no podría estar en Qatar. Entonces, sí ha estado un poco vacío, pero ya anoche (martes) estaban entrando un montón de aficionados aquí a los complejos, a las villas, ya se ve ambiente en los metros, ya se ve ambiente en las calles y en los buses, digamos que después de la inauguración como que el ambiente ya se está sintiendo un poco más mundialista, porque los primeros días era una desolación.

- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido del Mundial hasta ahora?

A nivel de organización sí siento que no están listos porque todavía aquí en las villas están poniendo cosas, poniendo pisos, siguen poniendo restaurantes, siguen construyendo. Al estadio aún no he ingresado, hasta el partido Costa Rica-España, pero el catarí sí es superlindo, muy hospitalario, amable, los que están trabajando acá para FIFA están como muy impresionados de ver tantísima cultura, tantos disfraces, principalmente de los latinos que son los que le ponen el sabor.

Por ejemplo, fui al baño y hay un centro de oración a la par y estaban orando por ahí unos chiquitos, cuando entré al baño había unas chiquitas impresionadas con mi pelo, uno puede entender por los gestos y las señas que estaban así como ¡wow!, entonces yo me volví y les dije: ‘¡Hola!, ¿quieren tocar mi cabello?’, y me acerqué. Para ellas, las mujeres cataríes, es muy impresionante todo, de cómo ando maquillada, de cómo me veo físicamente y ese choque cultural siempre va a ser muy bonito.

Los aficionados de Irán me han sorprendido mucho, son muy animados, tienen cánticos, ha estado diferente, pero muy bonito.

- ¿Es muy distinto el ambiente a los otros que ha ido?

Todos los Mundiales son distintos, todos tienen ubicaciones geográficas muy distintas, Brasil era América, Rusia era Europa-Asia y pues Qatar es Asia, pues en este caso por su religión y otras cosas sí es muy distinto.

A nivel de ambiente, digamos que Rusia y Brasil están medio parecidos porque se tenía mucho acceso a muchas cosas, este es un poco diferente a nivel de ambiente porque el acceso al país como tal te lo pone Qatar, si uno quiere estar todo el Mundial hay que tener prácticamente las entradas a todos los partidos. Por partido el país te permite estar de tres a cuatro días y tienen que ser los días cercanos a esa fecha, entonces no es que nos permita estar siempre. Ahora, yo puedo entrar al país como aficionado por 24 horas, solo si tengo una invitación de otro aficionado, por ejemplo, yo tengo entrada para Costa Rica-España y Costa Rica-Japón, entonces, podría invitar a seis personas a estar en el país y eso durante 24 horas, por eso la poca afluencia de aficionados en comparación a otros Mundiales.

- ¿Cómo les ha ido con el cambio de horario?

El cambio de horario es un desorden, uno en estos viajes de verdad no duerme, si acaso hemos dormido dos horas por día, es que como andamos trabajando, vamos y grabamos y luego regresamos a medianoche a editar y ya son las 3 o 4 a.m. y se levanta uno al par de horas, realmente uno duerme muy mal.