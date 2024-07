Natalia Rodríguez quedó como loca con un regalo que le hizo Mauricio Hoffmann; pero le reclamó por el de bodas

Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann presentan juntos el programa Sábado feliz. (Diana Mendez)

Natalia Rodríguez está feliz de la vida con un regalo que le hizo este jueves su amigo y compañero de Sábado feliz, Mauricio Hoffmann.

La presentadora de canal 7 compartió su gran emoción en sus redes porque el macho de Teletica la sorprendió con un detallazo que la dejó como loca.

Según dijo Naty, aunque tiene años de conocer a Mau, él nunca le ha dado ningún regalo, ni siquiera por su boda, pero con el de este 4 de julio, el galán se lavó la cara.

“Usted nunca me ha dado un regalo en su vida. Más de 14 años trabajando con usted y nunca me ha dado un regalo, ni el de boda me dio, ¿qué está esperando?”, afirmó Rodríguez mientras Mau le “reclamaba” por qué lo estaba grabando con su teléfono.

Segundos después, el presentador de De boca en boca le dio a Natalia una bolsa de papel y esta lo vaciló por el envoltorio, pero con emoción lo abrió hasta encontrar el vaso rosado y grabado con cosas relacionadas con la Fórmula 1 que le regaló su compañero de canal 7.

Natalia Rodríguez quedó como loca con el regalo que le dio Mauricio Hoffmann. (Instagram)

“Vean lo que me dio Mauricio porque él me conoce”, dijo Naty al mostrar el particular vaso, al que Mau le pidió que le grabaran la palabra “Fórmula 1″ y le “dibujaran” las 24 pistas de F1 que hay en todo el mundo.

“Son las 24 pistas de Fórmula 1, en rosado porque es mi color preferido. Mauricio, es el mejor regalo del mundo. Esto compensa los 14 mil regalos que nunca me ha dado en mi vida. Te amo con toda mi alma”, le dijo Natalia a Mau.

Mauricio Hoffmann sorprende a Natalia Rodríguez con un regalazo

Rodríguez es una gran aficionada a la Fórmula 1 al punto que cada oportunidad que tiene va a las competencias al extranjero, donde más de una vez ha robado cámara gracias a sus pintorescos looks inspirados en nuestros colores patrios o símbolos de nuestra identidad.