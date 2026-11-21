La presentadora Natalia Rodríguez vivió uno de los momentos más aterradores de su vida a pocos días de Navidad, cuando un accidente con una puerta de vidrio la dejó gravemente herida y perdió tanta sangre que llegó a pensar que le quedaban apenas cinco minutos de vida.

La comunicadora recordó aquel episodio de 2018 durante su participación en el pódcast “Desde el alma”, de Lizeth Castro, en el que contó cómo fueron esos angustiosos minutos y hasta reveló el pacto que hizo con Dios mientras esperaba ayuda.

En aquel entonces, Natalia sufrió un accidente con una puerta de vidrio que se quebró y le provocó heridas muy graves en las piernas, al punto de afectar una arteria. La pérdida de sangre fue tan grande que la presentadora sintió que su vida estaba llegando a su fin.

Al mal tiempo buena cara, Naty Rodríguez en el hospital México luego del susto que se pegó en su casa. Foto: Tomada de Instagram

En medio de la desesperación, llamó a su pareja, Emilio Garro, quien es médico, para pedirle que llegara cuanto antes.

“Me estoy desangrando. En serio, me quedan como cinco minutos de vida. Me estoy muriendo. Así que venga ya, porque me quedan como cinco minutos de vida. Es en serio”, recordó que le dijo a su entonces novio.

Según contó, él le respondió que estaba bien y colgó, pero Natalia sentía que no había tiempo que perder.

“Yo dije: ‘No, no, gente, yo me voy a morir’”, relató.

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La presentadora de Teletica explicó que cayó al suelo y comenzó a arrastrarse, pues sus piernas ya no le respondían. En ese momento, mientras perdía sangre, sintió un sueño terrible y decidió entregarse a Dios.

“Bueno, ya, Diosito, yo me voy a quedar aquí. Yo ya me voy a quedar aquí esperando”, recordó sobre lo que pensó mientras colocaba sus manos juntas.

La escena que describió fue impactante, pues el piso blanco estaba cubierto de sangre y ella avanzaba como podía, sin poder caminar.

“Cuando yo abro los ojos, era toda mi sangre alrededor mío. Toda, toda, toda estaba afuera”, contó.

Natalia Rodríguez recordó el episodio más duro de su vida

Pero uno de los momentos más conmovedores de su relato fue cuando recordó las palabras que le dijo a Dios en medio de aquella situación.

“Vea, Dios, yo te regalo mi pierna, pero regálame la vida”, expresó.

Natalia fue trasladada al Hospital México, donde recibió cinco bolsas de sangre y fue sometida a una operación de cuatro horas y media. Los médicos tuvieron que reconstruir músculos y nervios, aunque perdió la arteria afectada. Su recuperación fue un proceso largo y estuvo incapacitada durante varias semanas.

Prepara libro

Después de participar en el podcast, Natalia recibió numerosos mensajes de personas que se conmovieron con su historia.

Natalia Rodríguez (Instagram/Instagram)

Este viernes, mientras viajaba en avión rumbo a Japón por un compromiso de trabajo, la presentadora compartió en Instagram que leer tantos comentarios bonitos la tenían llorando y muy inspirada.

Además, soltó una noticia que despertó la curiosidad de sus seguidores y es que desde marzo está escribiendo un libro en el que contará todo lo que vivió y el milagro que, según ella, experimentó.

“Voy a un viaje de trabajo y ver sus mensajes me tiene inspirada, luego les cuento qué estoy escribiendo desde marzo, pero lenta la muchacha”, escribió, acompañando sus palabras con caritas llorando.