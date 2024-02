Natalia Rodríguez recordó su encuentro con Don Francisco y lo que le dijo para vacilarla

Natalia Rodríguez está cumpliendo 20 años de ser presentadora de televisión.

Natalia Rodríguez está cumpliendo 20 años en televisión y repasó con La Teja una de las entrevistas que jamás olvidará, cuando apenas iniciaba su carrera.

Ella sacó del baúl de los recuerdos unas fotos de cuando le tocaba cubrir las alfombras rojas de algunas entregas de galardones internacionales como Premios Lo Nuestro o Premios Juventud.

En ese tiempo trabajaba para el canal de la música VM Latino, donde se empezó a dar a conocer cuando apenas iniciaba sus 20 años.

Natalia Rodríguez contó que en VM Latino le tocaba ir a cubrir muchos eventos en el extranjero.

Según recordó la ahora figura de Teletica, en aquellos tiempos le tocaba ir casi todos los años a este tipo de coberturas, donde tenía la oportunidad de entrevistar a grandes artistas Nelly Furtado, Ricky Martin, Marc Anthony, Chayanne, Alex Syntek, Chenoa y muchos más.

Sin embargo, una de las entrevistas que jamás olvida es cuando tuvo la oportunidad de conversar con el presentador chileno Don Francisco, del famoso programa Sábado Gigante.

La conductor de Sábado feliz y de ¡Qué buena tarde! asegura que fue un momento muy especial para ella, porque hasta pudo vacilar con la figura de Univisión.

“Me topé en algún momento a Don Francisco que estaba ahí (en los Premios Juventud) y pues yo le pedí la fotografía. Recuerdo que cuando se la pedí todo el mundo le estaba pidiendo fotos, porque evidentemente es Don Francisco y todos querían la foto del recuerdo, cuando yo se la pedí me dice: ‘Le voy a cobrar’, y yo: ‘¿En serio?’, ‘¿cuánto me va a cobrar?’, y yo ya pensando. Yo dije: ‘Me va a cobrar unos 20 dólares o una cosa así', y me dice: ‘No, te voy a cobrar con una sonrisa’, entonces yo le sonreí y me dice: ‘Ahora sí, venga’, y nos tomamos la foto”, recordó.

Rodríguez contó que el presentador es una persona muy amena y que pese a que fue muy poquito lo que compartieron, jamás se olvidará de ese grato momento.

La presentadora inició en televisión en el canal VM Latino, el canal de la música.

Naty inició su carrera en los medios siendo modelo de marcas a los 18 años y un día conoció al locutor y animador Jair Cruz, quien la impulsó a hacer una prueba en VM Latino, donde terminó trabajando por varios años. En Teletica ya va para los 15 años de ser una de sus figuras principales.