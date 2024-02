Natalia Rodríguez se volverá a vestir de blanco y acá le contamos el motivo

Natalia Rodríguez se casó con Emilio Garro el 29 de febrero de 2020, por lo que hasta este año celebrarán su aniversario la fecha que es. (Carlos González Carballo)

Natalia Rodríguez y su esposo, Emilio Garro, celebrarán oficialmente su primer año de bodas, aunque ellos en realidad se casaron en el 2020.

Ellos dijeron el “sí, acepto” un 29 de febrero y, como este año nuevamente es bisiesto, hasta ahora podrán celebrar su aniversario en la fecha que es.

La presentadora de Sábado Feliz nos contó qué harán para festejar el amor que se juraron ese día y hasta nos contó que nuevamente se vestirá de blanco por una razón especial.

- ¿Por qué eligieron esa fecha para casarse?

Porque cuando fuimos a ver el lugar en el que queríamos casarnos nos dijeron: “Mirá, está este fin de semana”, creo que hasta el 14 caía sábado o viernes y entonces todo el mundo quería ese fin de semana, y me dice la muchacha: “Vea, también está el del 29 de febrero y este año es bisiesto y precisamente cae sábado”, y a mí me encantó la idea porque yo soy de cosas diferentes.

Mi esposo estaba en un no rotundo en ese momento, ya luego le dije: “Casémonos así en bisiesto y lo que hacemos es que cada cuatro años renovamos votos o nos casamos por la iglesia” y, como él es todo enamorado, esa fue mi manera de convencerlo.

La presentador Natalia Rodríguez, de Sábado feliz y ¡Qué buena tarde!, dice estar muy emocionada de ir a buscar su nuevo vestido de novia. (Carlos González Carballo)

- ¿Qué día han celebrado estos aniversarios anteriores?

Lo hemos celebrado los dos días. El primer año lo celebramos el 28 de febrero y luego otro año el 1° de marzo, digamos que no tenemos una fecha definida, siempre es como dependiendo de la fecha que se acerque al fin de semana. Entonces nos vamos turnando, un año es en marzo y otro en febrero.

- ¿Este año qué tienen planeado hacer por ser la propia fecha?

Vamos a ir a Punta Cana (República Dominicana), encontramos una megaoferta, como siempre. Queríamos celebrarlo aquí y empezamos a buscar y ¡qué caro es vacacionar en Costa Rica! En serio.

Y cuando nosotros nos casamos nos fuimos al otro día de luna de miel, pero ya estaban cerrando el mundo básicamente porque estaba empezando la pandemia, entonces recuerdo que queríamos ir a Maldivas (al sur de Asia), pero cancelamos porque ahí estaba básicamente China a la par y era como el epicentro del contagio, entonces lo primero que agarramos fueron unos tiquetes para Las Vegas y luego nos fuimos al crucero de Disney, pero dijimos: “Cuando regresemos de la luna de miel vamos a tomarnos las fotos de la boda”, porque nosotros no hicimos la sesión de fotos que hacen los novios antes de casarse. Entonces, ahora vamos a ir a Punta Cana a pasar el fin de semana (del 1 al 4 de marzo) y vamos a hacer la sesión de fotos que no pudimos hacer por la pandemia.

Cuando fueron a Las Vegas de luna de miel se llevaron sus trajes para hacerse fotos como recién casados.

- ¿Va a alquilar otro vestido de novia o usará el mismo con el que se casó?

Pregunté al lugar donde alquilé mi vestido de novia y me dijeron que ya los vendieron. Yo tuve dos vestidos, con el que yo me casé y otro cuando fuimos a Las Vegas porque me dice mi esposo: “¿Y por qué no se lleva otro vestido de novia y vamos a tomarnos unas fotos allá?”, entonces la muchacha de la boutique me dio otro vestido para llevarme, ni me lo probé ni nada, pero esas fotos nos las tomamos con el celular, Emilio me las tomaba a mí o poníamos el temporizador y ahí nos tomamos fotos en el Gran Cañón y así, pero ahora será distinto. Entonces este viernes voy a probarme vestidos.

- ¿Aún no han perdido el deseo de casarse por la iglesia?

La idea originalmente era casarnos por la Iglesia católica después, pero por la pandemia todo se ha ido atrasando, como el 2020 y 2021 fue caótico.

En algún momento hablando con mi ‘planner’ (planeadora de bodas) me dice: “Naty, ¿por qué no se casa en el Vaticano?”, y yo: “¿Cómo el Vaticano?”, y me puse a averiguar y me encontré una tica que se casó ahí y me pasó todo lo que hay que hacer y hace poquito empecé con los trámites.

- ¿Cómo así?

Sí es una boda, pero sin fiesta. Es solamente la ceremonia religiosa. En el Vaticano hay varias capillas, pero estamos todavía con los trámites esperando que el papa me conteste, no mentira (risas). No es que no lo hayamos hecho antes por tiempo, es por el covid-19, digamos que en el proceso que estoy haciendo en el Vaticano, el problema es que ellos todavía tienen muchas restricciones por la pandemia. De hecho, yo quería casarme este 29, pero hasta ahorita están abriendo otra vez las bodas ahí.

A la pareja le encanta viajar y en este aniversario tan especial no podían dejar de ir a visitar un nuevo lugar. (Instagram)

- ¿Qué tal ha sentido el matrimonio después de 4 años?

Vieras que no siento que hayan pasado 4 años, en serio siento que voy a cumplir un año, así sinceramente. Los otros años sí lo celebramos, nos damos un regalo o vamos a cenar, pero creo que como ahora sí es la fecha estoy superemocionada e ilusionadísima.

Nos ha ido tan bien en el matrimonio, nos llevamos superbien, es que Emilio es tan llevadero, cuando uno quiere discutir él no discute, entonces no tengo con quién pelear (risas). O sea, tenemos mucha comunicación y cuando tenemos que resolver algo se resuelve rápido y muy práctico, entonces nunca hemos sido de irnos a dormir enojados, eso porque no tenemos hijos, imagino que la vida matrimonial con hijos debe ser muy distinta.

La pareja tiene unos perritos que son sus compañeros de vida mientras llegan los hijos.

- Hablando de eso, ¿piensan tener hijos pronto?

Sí, claro que nos gustaría, pero será cuando Dios quiera. Hay cosas que no dependen de uno, a los dos nos gustaría tener hijos, pero de momento toca esperar cuando Dios quiera.