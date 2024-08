Natalia Rodríguez sí que ha sido una buena influencia para Choché Romano y Yiyo Alfaro

Como ya muchos saben, los presentadores Natalia Rodríguez, Choché Romano y Yiyo Alfaro tienen años de conocerse y de trabajar juntos en diferentes medios de comunicación, por lo cual se tienen mucha confianza entre sí.

Yiyo Alfaro, Choché Romano, Natalia Rodríguez (Instagram)

Hace unos días, Naty estuvo como invitada en el pódcast que tiene Choché, llamado “Hablemos de plata”, y ella confesó que, gracias a su insistencia y a que les enseñó a ambos a ahorrar, es que ahora tienen casa y muchas de sus cosas personales.

Rodríguez confesó que tiene una “fascinación” con el ahorro, y que desde que se hicieron muy amigos les inculcó a ambos la importancia de tener una platica guardada y meterse, por ejemplo, en un plan del INVU.

“Naty tiene un sentido maternal, entonces conmigo era: ‘mae, ¿cuánto se ganó en esta animación?, no se lo va a desbaratar todo Choché’, y casi que me agarraba la mitad del dinero y me lo escondía. Naty me dijo: ‘va a abrirse una cuenta, ábrase un certificado a plazo, compre un bono del INVU’, así”, mencionó Choché, quien aseguró que ni a su mamá le ha hecho tanto caso como a Natalia.

Según contó el colochudo, gracias a ella, logró vender años después el bono ya maduro en 22 millones de colones.

La presentadora de ¡Qué buena tarde!, contó que cuando estaba en el colegio trabajó la primera vez en un bazar por todo diciembre, y fue en ese momento cuando descubrió que le gustaba el dinero, pero que aprendió lo importante que es administrarlo.

Natalia Rodríguez, presentadora de ¡Qué buena tarde!. Instagram

También recordó que cuando tenía 17 años la contrataron para ser la imagen y promotara de unas pinturas para carros y aviones (donde trabajó por 12 años) y que, gracias a su jefe de ese entonces, terminó estudiando relaciones públicas y al día de hoy no se arrepiente de haberle hecho caso, porque así fue como se inició su carrera.

“En mi casa a la que le gusta ahorrar es a mí porque conforme yo empecé a hacer esos eventos de modelo y me iban pagando, que ¢15 mil, ¢20 mil, ¢30 mil y así, yo no los iba a meter al banco, sino que empecé a meterlos en un sobre de manila y lo metía debajo del colchón. Esa fue mi primera manera de ahorro y me empezó a gustar llenar los sobre de manila con millones, yo decía: ‘ya tengo un millón, quiero otro’, llegué a hacer 7 millones de colones debajo del colchón”, contó.

Con ese dinero fue que se compró su primer carro y así es como ha hecho para pagarse muchos de sus viajes, así como su casa, ahorrando.

Gracias a los consejos e influencia de Natalia es que Choché y Yiyo aprendieron a moverse con las marcas y negociar viajes por menciones, tal y como ella hace cada vez que viaja a mundiales o competencias importantes.