Nathalie Emmanuel se rinde ante Costa Rica y comparte con sus seguidores lo que más le gustó

La actriz Nathalie Emmanuel participó en sagas como The Game of Thrones y Rápidos y furiosos

Por Silvia Núñez
La actriz británica Nathalie Emmanuel, reconocida mundialmente por su papel de Missandei en la serie Game of Thrones y por interpretar a Ramsey en la exitosa saga cinematográfica Fast & Furious, estuvo de visita en Costa Rica y no ocultó su admiración por el país.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de cinco millones de seguidores, la actriz compartió una serie de imágenes de su paso por territorio costarricense, acompañadas de un profundo y reflexivo mensaje sobre la naturaleza y la humanidad.

La actriz británica Nathalie Emmanuel disfrutó mucho haberse tomado hasta un batido. (redes/Instagram)

“Costa Rica es tan hermosa que no parece real… un recordatorio del majestuoso poder y belleza de la naturaleza… Tanto que uno no puede creer que exista tanta crueldad y desprecio hacia sus habitantes… Cada vez que me maravillo con la naturaleza, siento que estoy presenciando un milagro. Me ha llevado algunas semanas aceptar que ya no estoy allí”, escribió Emmanuel.

Ella compartió videos donde en medio del bosque puedo ver pizotes, pájaros, iguanas, ardillas, tucanes, colibris y ni qué decir de los hermosos paisajes que disfrutó.

Nathalie Emmanuel participa en la saga de Rápidos y furiosos. (redes/Instagram)

El mensaje, que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios, destaca no solo la impresionante biodiversidad del país, sino también una reflexión personal sobre la desconexión entre la belleza natural del mundo y las realidades de crueldad que aún persisten.

Nathalie Emmanuel, de 35 años, ha sido una voz activa en temas de derechos humanos, diversidad e inclusión, por lo que sus palabras resonaron con fuerza entre sus seguidores.

Aunque la actriz no detalló los lugares específicos que visitó, sus publicaciones dejan ver que su experiencia en el país fue profundamente significativa y memorable.

