Naturalidad es el secreto de Melannie Meléndez para conquistar a primera vista

La mirada es algo que cautiva de la joven. Cortesía. Foto: Esteban Flores. La mirada es algo que cautiva de la joven. Cortesía. Foto: Esteban Flores.

A pesar de que en la actualidad nacen influencers cada minuto y por todo lado, hay una joven que rompió el molde. Hablamos de Melannie Meléndez, de solo 20 añitos, muy cotizada por su naturalidad, humildad, simpatía y belleza.

Quizá su nombre no le sea muy familiar, pero esta alajuelense aparece constantemente en programas como “La Media Docena”, “Giros”, “La Matraca”, “Conexión fútbol” y “El chineadazo”, así como en videos de artistas nacionales, publicidad de diferentes marcas y hasta en el cine, donde será parte de la película “Mi papá es un Santa”, que se estrenará en diciembre.

–¿Cómo fue que empezó?

Cuando tenía cinco años, la dueña de una academia de belleza me comentó que estaba haciendo el concurso de Miss Chiquita Costa Rica y le dijo a mi mamá que me metiera. Me llevaron y también me tomaron en cuenta para el grupo de bailarines que se presentaban. Gané ese concurso en el 2008 y ese día me entrevistaron en canal 7, por lo que me vieron los chiquillos de la Media Docena, me tomaron en cuenta y desde entonces les colaboro.

–¿No ha parado desde ese momento?

No, lo último que hice con ellos es la película Mi papá es un Santa, que la iban a sacar en la Navidad del año pasado, pero se atrasó por la pandemia y ahora va para este año. También en Maikol Yordan estuve de extra, no fue gran cosa, pero ahí aparezco.

–¿En qué más está metida?

Desde que tengo quince años soy la imagen oficial de Bonjour jeans, ahora del Centro Cultural de Idiomas, de la marca de ropa N4O Sports, de la joyería Royal Design y de Super Salón. Además en los canales 6, 7 y Multimedios me llevan siempre que tienen una actividad. También estoy con “El Chineadazo TV” y en varios proyectos más.

Mela comparte cámaras nada más y nada menos que con el Porcio. Cortesía. Mela comparte cámaras nada más y nada menos que con el Porcio. Cortesía.

–¿Qué es lo que más le gusta?

Lo mío es el baile, es lo que más me gusta, estuve en los grupos Oak y MB, pero ahora soy independiente. Luego de eso viene el modelaje y ahora últimamente la actuación, aunque también canto, y ya he grabado dos discos, pero le cuento que para nada de eso he estudiado.

–¿Qué siente que la gente ve en usted?

La verdad no sé, tal vez como comencé tan chiquitita han visto el trabajo que uno hace. A mí me da igual que hayan diez cámaras enfrente mío, lo veo normal, gracias a Dios les perdí el miedo a las cámaras y a la gente, así que todo lo hago muy natural.

Mela dice que su carrera apenas empieza. Cortesía. Foto: Esteban Flores. Mela dice que su carrera apenas empieza. Cortesía. Foto: Esteban Flores.

–¿Cómo es cuando no hay cámaras cerca?

Soy muy tranquila, estoy estudiando y en diciembre me gradúo en Administración de Negocios y voy a llevar una segunda carrera, que lo más probable sea una ingeniería, ya que no puedo estar quedita.

–¿Cómo está en temas del corazón?

Vieras que soy de las personas que me gusta enfocarme primero en mis proyectos. No tengo novio, pero hay una persona que estoy conociendo, soy muy tranquila con eso.

–La siento muy ubicada, ¿quién le ayuda a estar con los pies en la tierra?

Mis papás, Yerlin Vargas y José Meléndez, con ellos o me ubico o me ubico. Me apoyan mucho, pero siempre me han dicho que si empiezo a jugar de viva o ser diferente, me sacan de todo, entonces hay que seguir con los pies en la tierra y ser humilde, que creo que es lo más importante.

–¿Cuáles son sus sueños?

Siempre he querido salir del país para crecer, el año pasado me ofrecieron estar en “Bailando con las estrellas”, programa de TV Azteca, pero se canceló por la pandemia. Todo quedó ahí parado y espero que en algún momento se dé.