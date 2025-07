Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, volvió a la televisión

Nayad Nassar es la única hija de Cristiana Nassar. Fotografía: Instagram Nayad Nassar. (Archivo/Instagram/Archivo/Instagram)

Nayad Nassar, la única hija de la conocida presentadora Cristiana Nassar, volvió a la televisión esta semana casi dos años después de salir de la pantalla chica para dedicarse a sus proyectos personales.

La joven, de 32 años, trabajó un tiempo como presentadora de noticias en Multimedios canal 8, luego hizo mancuerna con su mamá en el programa No tan Cristiana, que tiene su progenitora en el nuevo canal ¡Opa!

LEA MÁS: Hija de Cristiana Nassar toma una decisión que cambiará su vida para siempre

A mediados de noviembre del 2023, Nani –como es más conocida– anunció su salida de la tele para ocuparse de su proyecto de comunicación, de cursos y asesorías; de ahí que cerrara su ciclo en la tele.

No obstante, este miércoles y jueves, Nani volvió con todo, de nuevo a ¡Opa!, el canal 38 de la televisión abierta.

Nayad participó el miércoles en el programa Íntimo, de Douglas Sánchez, y este jueves volvió a aparecer al lado de su mamá en No tan Cristiana. En ambos espacios fue la invitada especial.

“Les quiero contar que hoy (jueves) estoy de vuelta en ¡Opa! para estar un ratito en el programa de mi mamá. Pero esta vez no voy a salir sola”, dijo Nayad el jueves horas antes de reaparecer en tele.

Nani no fue sola, sino que llegó acompañada de su prometido Luis Morera, con quien se casará en los próximos meses.

Nayad Nassar volvió a la tele acompañada de su prometido, Luis Morera. A ambos los entrevistó Cristiana Nassar. Fotografía: Instagram Nani Nassar. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Hija de Cristiana Nassar a su futuro esposo: “Me transformaste la vida”

Hasta las lágrimas

En el espacio y al lado de su mamá, Nani mantuvo una conversación bastante emotiva, que hasta las lágrimas le sacó, porque habló de la ausencia de su papá, don Martín Nassar, en medio de sus preparativos de boda. El médico falleció repentinamente en febrero del 2021, a los 66 años, producto de un infarto.

“Ahora que se viene todo lo de la boda, pensar en que ‘pá’ no esté ahí, eso sí me pone un nudo en la garganta y todo, pero a parte de eso, en mi día a día puedo llevar la partida y la ausencia. Su partida es lo más doloroso, pero al mismo tiempo, fue lo que me permitió tener la libertad de seguir con mi camino, de irme de la casa, de tomar este paso con Luigi (su futuro esposo), emprender…”, afirmó Nani con las emociones a flor de piel.

LEA MÁS: Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, presume su hermoso anillo de compromiso

Su futuro marido, por su parte, habló de cómo fue que conoció a Nayad. Según narró, la comenzó a seguir en Instagram interesado en aprender sobre política (Nani estudió Ciencias Políticas) y luego de que ambos terminaran sus anteriores relaciones sentimentales, se comenzaron a conocer al punto que están a las puertas de ser marido y mujer.

Nayad Nassar se comprometió hace casi un mes. Fotografía: Instagram Nani Nassar. (Archivo/Instagram/Archivo/Instagram)

Si bien el regreso de Nani a la pantalla fue temporal, la muchacha demostró una vez más su “ángel” para las cámaras y las buenas e interesantes tertulias que se puede echar al aire con su extrovertida mamá.