Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, y su prometido inician los preparativos de su boda

Nayad Nassar y su futuro esposo, Luis Morera, iniciaron con los preparativos de su boda, según evidenciaron esta semana en sus redes sociales.

La pareja se comprometió a finales de junio pasado y, tal parece, la cuenta regresiva para dar el “sí” ya inició con las primeras decisiones para el gran día.

Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, junto a su prometido Luis Morera. Fotografía: Instagram Nayad Nassar. (Instagram/Instagram)

Tanto la hija de la presentadora Cristiana Nassar como su galán dieron a conocer en los últimos días que ya corren para su día especial y una de las primeras cosas que hicieron es definir qué tomarán sus invitados.

Nani y Luis hicieron esta semana la degustación de los cócteles que servirán en su matrimonio, un momento esperado y anhelado por ellos y sus seres queridos.

“Prueba de cócteles para la boda”, escribieron ambos en publicaciones que hicieron en redes con vaso en mano.

Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, y Luis Morera seleccionan los cócteles para su boda. Fotografía: Instagram Luis Morera. (Instagram/Instagram)

En las fotos que compartieron hay botellas de diferentes tipos de licor y mezclas que les hizo el mixólogo que, por la apariencia que tienen, serán las delicias de los invitados al día más importante de su historia de amor.

“El amor está en el aire. Degustación para Luis y Nani”, dice la publicación del emprendimiento coctelero que estará a cargo de las bebidas “espirituosas” de la boda.

Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, muy feliz degustando las bebidas que darán a sus invitados a la boda. Fotografía: Instagram Nayad Nassar. (Instagram/Instagram)

Nani y Luis dieron a conocer su compromiso el 24 de junio.

“Mil veces sí, para siempre. Te adoro mi amor”, escribió la simpática joven en una foto que compartió en aquel momento del preciso instante en que Luis se arrodilló frente a ella y le dio el anillo, con las majestuosas montañas de Monteverde como testigas.

Por ahora, se desconoce cuándo y dónde se casará la pareja.

