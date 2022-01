“Necesito saber si su nueva pareja no va a lastimar a mis hijos”

“Nosotros nos divorciamos hace más de dos años y sé que mi exesposo ya tiene una nueva relación y he querido preguntarle sobre este tema, pero no quiero hacer un problema. Simplemente necesito saber si su nueva pareja es una persona que no va a lastimar a mis hijos, aunque ellos me dicen que la pasen bien y que esta persona es muy agradable, así que no sé si simplemente debería dejar que las cosas fluyan”.

"Nosotros nos divorciamos hace más de dos años y sé que mi exesposo ya tiene una nueva relación, pero he querido preguntarle sobre este tema, aunque no quiero hacer un problema", dice la lectora.

1. Uno de los elementos más importantes en un proceso de divorcio, es partir de un principio, tanto el padre o la madre de los hijos van a tener la capacidad consciente de hacer una elección de pareja que no afecte la estructura emocional de sus hijos.

2. Partir de una visión o una perspectiva negativa como: “necesito saber si no es una persona que los va a lastimar”, podría ser una situación un poco presuntiva o incluso, prejuiciosa, puesto que ellos comentan que la pasan bien con esta persona y se sienten cómodos al lado de ella.

3. Salvo que haya una situación objetiva que le haga pensar que algo no está bien. Claramente puede hablar, pero si se mantienen los límites y los hijos hablan de la experiencia de forma agradable, quizá lo más recomendable es que deje que las cosas fluyan.

4. En un proceso de divorcio hay que aceptar que ambos tienen derecho a rehacer su vida en función de su beneficio personal, con un impacto positivo en la vida de los hijos. Alimentar visiones negativas no necesariamente les hace analizar las cosas con objetividad. Si los acuerdos de visitas se cumplen, la relación es sana, tanto con el padre como con su pareja, así como los acuerdos económicos y el apoyo emocional tiene una curva de estabilidad, entonces eso es lo que debe pesar en su interpretación.