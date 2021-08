“Necesito tener la fuerza necesaria para terminar mi relación y que no me duela”

“Yo sé que no me conviene estar en esta relación, pero necesito tener la fuerza para dejar todo esto atrás y que no me duela. Han sido muchos años de indiferencia, de problemas, celos y pelitos. Mi relación ha sido un eterno sufrimiento, pero necesito saber exactamente qué hacer para irme y terminar con todo esto”.

1. A usted le conviene iniciar un proceso de terapia ya sea personal o de pareja. Procesos como el que usted comenta, en el que anda buscando una fórmula externa a su realidad para poder salir de donde está, con altos niveles de apego y dependencia, suelen estancar a las personas en una situación de insatisfacción casi que de forma perpetua.

2. Partiendo de lo que escribe, si objetivamente se agotaron todas las vías de solución y está en medio de una situación que genera un insatisfacción creciente y frecuente, es evidente que no hay una lógica de bienestar en su relación de pareja. Usted dice que adicional a la realidad, a la insatisfacción, a la conciencia absoluta sobre por qué el bienestar no forma parte de su vida, necesita una fórmula para poder irse, entonces, requiere terapia.

3. Ahora bien, muchas personas andan buscando la fórmula mágica para hacer dieta, ejercicio, salir de una relación o aprender a administrar la soledad, pero esto, por ejemplo, se reduce a una decisión: “tengo problemas con la comida”, entonces, lo que corresponde es dejar de comer mal y empezar a comer bien bajo la guía de una nutricionista. Otro ejemplo es decir: “sí, quiero hacer ejercicio”, entonces, debe ponerse tenis y empezar a caminar. Es decir, debe tener acción.

4. Pero esta falacia de encontrar la fórmula muchas veces es una proyección de temas emocionales no resueltos, que tienen asidero en estructuras que le generen inseguridad e inconsistencia y donde usted se puede quedar por años. Cuando la realidad no le alcanza para tomar decisiones es conveniente buscar terapia.