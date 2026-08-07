Nel López vive días de emoción y espera cumplir un deseo relacionado con Keylor Navas

José Manuel Nel López, humorista y exjugador de fútbol, está casado desde hace 40 años con María Auxiliadora Arias, quien lo cuida ahora. (redes/Facebook)

El corazón de José Manuel “Nel” López ha recibido una dosis enorme de cariño en los últimos días.

El humorista y exfutbolista no solo fue protagonista de un homenaje lleno de música, risas y recuerdos, sino que también volvió a encontrarse con muchas de las personas que formaron parte de su historia en el entretenimiento y el deporte nacional.

La actividad organizada por René Barboza, en la que varios artistas se reunieron para reconocer su trayectoria y ayudarlo en este momento complicado de salud, terminó convirtiéndose en una noche que Nel y su esposa, María Auxiliadora Arias, difícilmente olvidarán.

“Fue un evento muy lindo porque encontramos gente que teníamos muchos años de no ver. Tantos músicos y artistas de años. Sobre todo yo muy contenta porque Nel disfrutó montones. Él estaba feliz”, comentó doña María Auxiliadora a La Teja.

LEA MÁS: Hija de Nel López lanzó campaña para que su papá recuerde el cariño que sembró en Costa Rica

Nel López junto a varios cantantes y humoristas en su homenaje. (redes/Facebook)

Allí estuvieron figuras como Trío As de Picas, Tipi Royes, Lunita Araya, Willy Granados, Carlos Guzmán y los humoristas Carlos Ramos “El Porcionzón”, Papi Paz como Francisco “Chico” Blanco, entre otros.

Su esposa aseguró que ver a tantos compañeros y amigos reunidos por el expresentador fue una recompensa para alguien que durante años abrió puertas y ayudó a otros artistas.

“Yo me siento muy agradecida con todos porque realmente es algo que él se merece. Él ayudó a tanta gente y entregó tanto en sus tiempos de Agua dulce y en los programas. Ahí es donde uno ve que es cierto el refrán que dice que el que siembra recoge. Aquí Nelito está recogiendo todas las bendiciones y todo lo que él en algún momento ayudó, sin esperar nada a cambio”, expresó.

Nel fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una condición neurodegenerativa que afecta principalmente la memoria, el comportamiento y algunas funciones cognitivas.

Según doña María Auxiliadora, después de esa noche Nel ha estado más animado y en ocasiones recuerda algunos de los momentos que vivió junto a sus colegas.

“Precisamente acabamos de almorzar y estábamos hablando de la actividad, de qué bonito estuvo. La gente quiere sacarse fotos con él, le preguntan cómo está. Me encuentro personas que ni conozco y me dicen: ‘¿Cómo está el señor? Salúdelo’. Eso es muy lindo para uno”, relató emocionada.

cantantes y humoristas nacionales dicieron rendirle un grato homenaje a Nel López y ayudarlo económicamente. (redes/Facebook)

Quiere grabar canción

Lo que lo tiene más emocionado es que su gran amigo Carlos Guzmán, del grupo Gaviota, le dio pelota con un gran sueño que quiere hacer realidad y consiste en grabar un tema que le había compuesto al portero Keylor Navas cuando jugaba para el Real Madrid.

Según contó el alajuelense, la canción se llama “El vuelo del halcón” y ahora más que nunca está con ganas de meterse a un estudio de grabación y cantarla.

“Es una canción muy linda. La hice porque para mí Keylor representa mucho. Estamos viendo la posibilidad de grabarla para que la gente la pueda conocer porque tiene una relación muy bonita”, explicó.

De hecho, esa noche cantó junto a Carlos y su hermano Ramiro Guzmán y dijo sentirse muy feliz de volver a tocar un micrófono.

José Manuel Nel López jugó en los años 80's con Liga Deportiva Alajuelense. (redes/Facebook)

LEA MÁS: Exjugadores de Alajuelense se unen para ayudar a Nel López en su lucha por la salud

Como un mundial

Pero el homenaje no fue el único momento especial que vivió Nel en estos días. También tuvo la oportunidad de volver a una cancha y compartir con antiguos compañeros de la Liga Deportiva Alajuelense y San Ramón, donde recibió muestras de cariño.

María Auxiliadora contó entre risas que Nel incluso anotó dos goles y disfrutó como en sus mejores épocas.

“Él estaba realizado, como si hubiera sido el Mundial”, dijo entre risas. “En uno se quiso quitar la camiseta y no pudo, entonces se quitó los anteojos y los tiró por allá”, dijo.

Además, recordó que Nel jugó con la pantaloneta al revés y ni siquiera se dio cuenta, pero eso no impidió que disfrutara como un niño el volver a una cancha.

Los excompañero de Nel López en el equipo de San Ramón llegaron a apoyarlo al estadio. (redes/Facebook)

Dura etapa en familia

Mientras disfruta estos momentos de reconocimiento, la familia López Arias también enfrenta otra etapa complicada, pues en febrero doña María Auxiliadora recibió la noticia de que deben cambiarle unas válvulas del corazón y, por ende, no puede trabajar.

Por la situación de enfermedad de ambos, debieron entregar a un primo de Nel las riendas de la soda Mema, que tenían dentro del estadio Alejandro Morera Soto, y que atendieron juntos por 25 años.

“Fue duro para mí y para él porque era la entradita económica que teníamos. Pero aquí seguimos esperando mi operación, el tiempo de Dios no es el tiempo de uno. Uno quisiera que fuera ya, pero seguimos adelante”, comentó ella.

LEA MÁS: Artistas se unirán para rendirle homenaje a Nel López y ayudarlo en su lucha contra la enfermedad

Por su enfermedad Nel López tuvo que dejar de trabajar en la sodita que tiene en el estadio de Alajuelense. (redes/Facebook)

Es por esa razón que los liguistas no han vuelto a ver a Nel en el estadio cuando juega Alajuelense, pues a su esposa también le prohibieron manejar por su situación cardíaca.

A pesar de las dificultades, ambos aseguran sentirse agradecidos por las muestras de cariño que han recibido en las últimas semanas tras conocerse la situación de salud y económica que están enfrentando.

Nel López, humorista y exfutbolista (redes/Instagram)

“Yo me siento feliz de tener tantos amigos y de volverlos a ver”, expresó el exfutbolista.

René Barboza, quien fue el organizador del homenaje del pasado 5 de agosto, indicó que a la esposa de Nel se le hizo entrega de lo recaudado, tanto por SINPE como en efectivo, y que por respeto a ella no revelaría la suma, pero que sí fue muy significativa.