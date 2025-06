Nelson Hoffmann: esto fue lo último que compartió el productor de Sábado Feliz

Para Nelson Hoffmann, el programa era como un hijo. Fotos de Diana Méndez. (Diana Mendez)

Antes de su fallecimiento, Nelson Hoffmann compartió en su perfil de Facebook un video relacionado con Sábado Feliz. Sin saberlo, esa publicación se convirtió en su última aparición.

En el clip se puede ver parte del programa donde se escucha su icónica voz, la cual era parte importante del espacio de entretenimiento y ahora hará mucha falta.

“Los invitamos para que nos acompañen este sábado en dos horas de sana diversión familiar aquí en su Teletica, además de nuestros concursos”, se escucha.

Nelson Hoffmann era la voz de Sábado Feliz.

La publicación se realizó el 11 de marzo, y desde que se dio a conocer la noticia de su deceso, sus fieles seguidores han reaccionado.

Para el papito de Mauricio Hoffmann, el espacio era como tener otro hijo, a pesar de que el programa es una coproducción del canal, y él tenía la menor parte en los últimos tiempos.

A pesar de eso, el chileno estaba más que feliz con el espacio, ya que el programa estaba muy posicionado desde que lo lanzaron en el 2000.

El programa inició en el 2000. Fotos de Diana Méndez. (Diana Mendez)

“Gracias a Dios, estamos muy bien, eso me hace sentir contento y consolidado con el programa. Uno se da cuenta de lo que la gente lo quiere a uno y lo que la gente quiere el programa, entonces me siento más bien halagado con la gente por todos sus comentarios, porque he visto muchos y muy buenos y eso me alegra mucho”, dijo a La Teja en una entrevista en su momento.