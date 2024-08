Nelson Hoffmann habló con La Teja sobre su supuesta salida de Sábado Feliz

Nelso Hoffmann asegura que él todavía sigue al frente de la producción de Sábado feliz y que Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez siguen siendo sus presentadores. (Diana Mendez)

En las últimas horas surgió la sorpresiva noticia de que Nelson Hoffmann dejará de producir Sábado Feliz, su “hijo” por más de 24 años.

Según se rumoró, en Teletica estarían pensando en la productora Gabriela Solano, la que dirigía Calle 7 La Revista, para que se haga cargo del programa sabatino.

Hablamos directamente con don Nelson, quien aseguró que no son más que rumores y nos dijo, quiénes, a su parecer, deberían quedar al frente del espacio cuando él se jubile.

- ¿Es cierta su salida de Sábado feliz?

Bueno, yo no sé si usted se acuerda de esa canción que dice: ‘son rumooores, son rumooores’ (risas), ¿quién la cantaba? (Antonio Prieto). Son rumores nada más.

En este momento Sábado feliz está muy bien, yo estoy muy contento en canal 7, en Teletica, en el programa, con el personal, estoy realizado. La verdad es que el programa está muy consolidado en su franja horaria, es número uno absoluto, estamos bien en números de raiting, de comercialización, si estoy tan contento por qué habría de dejar el programa.

- ¿Por qué cree que salió este rumor?

Tal vez pudo ser alguien en el canal, alguna persona que haya comentado algo así, porque como han hecho tantos cambios últimamente, tal vez a alguien se le ocurrió pensar que Nelson ya está muy viejo, que a lo mejor hay que cambiarlo, usted sabe cómo son las personas. Ya tengo 74 años y una pequeña dolencia en las rodillas, entonces a veces me ven renqueando un poco en el canal, pero eso no significa que mi cabeza no esté funcionando bien.

Pienso que es eso, que me han visto ya mayor, pero yo estoy muy bien y contento con el programa.

- ¿Ha tenido alguna cercanía la productora Gabriela Solano con el programa?

No, vieras que de ninguna manera. Escuché algo de Gabriela Solano, pero en las redes sociales, pero no, yo con Gabriela Solano no he conversado, no la he visto, así que no entraría absolutamente en ese tema.

La productora Gabriela Solano (izquierda) fue la productora de Calle 7 en sus inicios cuando lo presentaban Jennifer Segura y Pablo Campos.

- De llegar a pensar en acogerse a la jubilación o descansar, ¿en manos de quién le gustaría que dejaran el espacio?

En Mauricio (Hoffmann, su hijo) por supuesto. Mauricio ha estado en Sábado feliz desde el 2000, nosotros iniciamos el programa el 5 de agosto de 2000, desde esa época Mauricio empezó a ganar su experiencia con una sección y ahí fue ganando y ganando espacio, entonces él ha visto demasiados años de producción y después, por supuesto, Crissy Vargas, la asistente del programa, que ha sabido todo el teje y maneje, para mí serían las dos personas, cuando yo decida decir: ‘quiero descansar’, no quiero seguir con el programa’, por la edad o por lo que sea, pero yo pensaría en Crissy y Mauricio.

- ¿Cuál es la relación suya con Teletica? ¿El programa sigue siendo suyo, ahora le pertenece a canal 7...?

El programa ya no es mío, pero es una coproducción con el canal. El canal tiene la mayor parte y yo la menor.

- Es decir, ¿ellos sí tienen derecho a sacarlo del espacio si lo desean?

Sí, podrían. Tal vez sería algo feo, pero ellos tienen la mayor parte del programa y podrían tomar una decisión así, claro.

Nelson Hoffmann presentó durante pandemia junto a Natalia Rodríguez.

- ¿Cree usted que el espacio no necesita cambios?

Gracias a Dios no, en este momento, todos los concursos, los artistas que llevamos, todo está funcionando muy bien. Si eso no fuera así en estos momentos estaría pensando: ‘¡vaya! ese rumor debe ser cierto porque el programa no está bien’, pero no, gracias a Dios estamos muy bien, eso me hace sentir contento y consolidado con el programa.

- ¿Cómo se dio cuenta de la noticia de su posible salida?

En Facebook, como tengo que estar poniendo cosas de Sábado feliz en el Facebook, me encuentro con un comentario de que Nelson Hoffmann va a dejar el programa y de producir Sábado feliz, bueno, todo lo que usted ya sabe, pero sí, me extrañó, me sorprendió y de veras. Primero tendría la empresa que decírmelo antes de echar a andar un rumor, primero me tienen que llamar, tienen que hablar conmigo, darme las razones, pero es que el canal no ha hablado conmigo nunca, así que no puede ser más que un rumor que alguien lanzó en el mismo canal, alguna persona interesada, porque como dice el dicho uno no es un billete de mil para caerle bien a todos.

Con el canal yo no he hablado al respecto y creo que el canal está contento con el programa porque le genera tanto dinero como rating.

Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann son los presentadores del programa desde hace años. (Diana Mendez)

- De llegar a pensar el canal en hacer algún cambio en el programa, ¿le gustaría que le cambiaran los presentadores como ha venido ocurriendo en otros espacios?

El programa está consolidado en este momento, para mí Mauricio y Natalia (Rodríguez) hacen una pareja formidable de animadores, tienen talento, ese carisma con la gente.

En cuanto a los concursos, nosotros lo que en este momento hacemos es variarlos, tenemos varios concursos en cartelera que se sacan por un periodo y se ponen en otro. Solo hay uno que ha estado estable por años que es el Minuto Palí y otro que lleva estable es Jugando y ganando, pero es porque Jugando y ganando ha sido también un rating muy algo y permite que la gente gane bastante dinero desde sus hogares.

- ¿Piensa hablar con la gente del canal?

No, yo no tengo nada que hablar con la gente del canal, preguntarles: ¿es cierto eso?, no. Como te digo, ellos tendrían primero que llamarme y decirme: ‘don Nelson, queremos tomar esta decisión’ y darme una buena razón para haberla tomado.

Don Nelson Hoffmann siempre está detrás de cada detalle de Sábado feliz. (Diana Mendez)

- A raíz de esto muchos comentaron en redes que sería una lástima que se retire, ¿qué opina del cariño que le tiene el televidente?

Como dicen: ‘bendiciones disfrazadas’. Uno se da cuenta de lo que la gente lo quiere a uno y lo que la gente quiere el programa, entonces me siento más bien halagado con la gente por todos sus comentarios, porque he visto muchos y muy buenos y eso me alegra mucho.