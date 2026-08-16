Netflix estrenará película sobre la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán

La captura del Chapo Guzmán fue una noticia que le dio la vuelta al mundo.

Netflix prepara el estreno de La Captura, una película inspirada en uno de los operativos más recordados de la historia reciente de México: la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

La producción, dirigida por Chava Cartas, cuenta con las actuaciones de Alfonso Herrera y Noé Hernández, quienes interpretan a dos policías federales que se ven involucrados en una situación que pone a prueba sus decisiones durante las últimas horas de su jornada laboral.

La historia sigue a Arturo Carmona y Héctor Rosales, quienes se encuentran realizando una revisión aparentemente rutinaria cuando detienen un vehículo reportado como robado. La sorpresa llega cuando descubren que el conductor es nada menos que ‘El Chapo’, uno de los hombres más buscados de México.

A partir de ese momento comienza el verdadero dilema para los agentes: recibir una millonaria cantidad de dinero a cambio de dejar escapar al capo o cumplir con su deber y entregarlo a las autoridades.

El actor Alfonso "Poncho" Herrera es el protagonista de La Captura sobre la detención de Joaquín "Chapo" Guzmán. (El Universal/GDA, El Universal)

Aunque la cinta toma como punto de partida un hecho real, Netflix aclara que incorpora elementos de ficción y dramatización para desarrollar la historia.

El tráiler muestra parte del operativo, incluyendo el momento en que Guzmán es trasladado en una patrulla, su permanencia en un hotel y un intento de escape por las alcantarillas.

La Captura se estrena el 21 de agosto en la plataforma de Netflix.