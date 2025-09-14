Neto Rangel vive un día muy especial por dos grandes razones y mostró foto de cuando era un chiquillo

El brasileño Neto Rangel es uno de los participantes de Mira quién baila (MQB). (rede/Instagram)

Neto Rangel vive un día muy especial este domingo por dos grandes razones y mostró foto de cuando era un chiquillo para conmemorar la fecha.

El bailarín y dj brasileño forma parte de la nueva temporada de Mira quién baila (MQB) de Teletica y este 14 de setiembre debutará en la pista más famosa de la televisión nacional.

A parte de estar muy feliz porque ya inició oficialmente la competencia de baile, otra de las razones que lo tienen muy contento es que hoy cumpleaños su papá.

El dj del programa Sábado feliz y ¡Qué buena tarde! publicó en sus redes una foto junto a padre para desearle un muy feliz cumpleaños y decirle cuánto lo ama, pero en portugués.

Neto Rangel compartió esta foto junto a su padre, quien está de cumpleaños. (Redes/Instagram)

“Llegó el gran día 14/09. Hoy cumpleaños mi papá e inicia Mira quién baila. Gracias señor por tantas bendiciones. PAI MEUS PARABÉNS TE AMOOO”, escribió junto a la foto donde sale cuando era adolescente.

Neto dice estar muy feliz con esta nueva oportunidad que le están dando en Teletica y que su participación va dedicada a su “pai”.

