Ni Lewis Hamilton ni Tom Cruise, ¿quién es el hombre que habría robado el corazón de Shakira?

La cantante colombiana Shakira vuelve a estar en el ojo público, anteriormente por su escandalosa separación con Piqué y ahora porque aparentemente se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Según el medio La Nación de Argentina, la intérprete de “Acróstico” fue vista muy cerca de Rafael Arcaute, un conocido productor musical argentino.

El 2023 comenzó turbulento para la intérprete, entre sus diferencias con el exfutbolista del Barcelona y su nueva pareja, Clara Chía Martí, y los conflictos con la Hacienda española.

Además de eso, fue vinculada con un sinfín de celebridades, como Tom Cruise, Lewis Hamilton y el jugador de baloncesto Jimmy Butler, pero, ahora, el foco está puesto en un galán argentino.

“Bombazo internacional de Shakira. No fue Hamilton, no fue Turizo, todo es mentira. Shakira tiene alguien que, poquito a poco, le está ganando el corazón. Se trata, nada más y nada menos que de Rafael Arcaute”, contó el periodista español Javier Ceriani, quien además aseguró que el hombre ya habría intentado en el pasado ganarse el corazón de la cantante, pero sin éxito.

Este argentino, de 44 años, lleva tiempo detrás de ella, pero ha esperado a que acabara su relación con Piqué.

“Se conocen desde hace muchos años. Él ha viajado en varias ocasiones a ayudarle en producciones. Ella le está dejando de a poquito que entre en su corazón. Lo que me han dicho en los últimos días es que Shakira estaría aceptando dar un paso más”, sumó el presentador, dejando en claro que la cantante estaría dispuesta a volver a enamorarse.

Como si eso fuera poco, trascendió que tanto la familia de Shakira como la de Rafael Arcaute se conocen desde hace tiempo, lo que indica que la relación avanza a pasos agigantados.

La sorprendente trayectoria de Rafael Arcaute

Arcaute egresó de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini en Buenos Aires para luego estudiar Licenciatura en Composición en la Universidad Nacional de Quilmes.

Sus primeros pasos en la industria fueron con Luis Alberto Spinetta, dado que se desempeñó como tecladista e ingeniero para varios álbumes del icónico músico de rock.

A su vez, desde al año 2018 vive en Miami, donde forma parte de la oficina regional de Sony Music y tiene varios premios en su haber gracias a su trabajo en la industria musical.

El productor ganó 18 premios Grammy Latino y trabajó con artistas nacionales e internacionales como Calle 13, Diego Torres, Camilo, Pedro Capó, Carlos Vives, Nathy Peluso, Lali Espósito, Babasónicos, Andrés Calamaro y muchos otros.

En esa misma línea, se supo que con Shakira trabajó en más de una oportunidad, ya que colaboró con varios proyectos de la cantante, por lo que se conocen desde hace mucho tiempo.

Shakira habló sobre el amor y fue contundente

“Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Los últimos que me quedan”, reveló la artista colombiana en una reciente entrevista con Billboard, donde le preguntaron su postura sobre el amor, tras el gran escándalo mediático que significó la separación del padre de sus hijos.

A su vez, reveló: “A veces pienso que la felicidad no es para todos. La felicidad es un lujo, una mercancía (…) No creo que todos tengan acceso a la felicidad. Está reservado para un número muy selecto de personas, y no puedo decir que formo parte del club en este momento”.