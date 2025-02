Niah, ex Tu cara me suena, se realizó un cambio estético en busca de su mejor versión

Niah nos contó cómo se sentía con los cambios que se hizo. Fotos: Mayela López (Mayela López)

La exparticipante de Tu cara me suena, Estefanie Peña, más conocida como Niah, tiene en espera a más de uno que quiere verla, tras realizarse un cambio estético.

La guapa nos contó que desde hace unos meses tomó la decisión de hacerse varios arreglos estéticos, entre esos, arreglarse la cintura y marcar el abdomen.

“Todo me lo realicé con un doctor que se especializa en dejar a las chicas con esa cintura bien acentuada”, reveló.

Peña dijo que este procedimiento no solo fue un cambio estético, sino una decisión que refleja su deseo de verse y sentirse bien, y siempre buscando su mejor versión.

“Más allá del cambio, lo más importante es el amor propio y la seguridad que cada persona puede alcanzar, sin importar el camino que elija para lograrlo”, detalló.

La talentosa y guapa cantante agregó que para nadie es un secreto, que a ella le gusta mucho hacer ejercicio, pero es consciente de que hay cosas que solo se arreglan con una ayudita.

“A las mujeres les digo que hagan lo que las haga sentir bien, sin miedo ni culpa, porque la verdadera belleza radica en la confianza y el amor que nos damos a nosotras mismas y con esta nueva etapa me gustaría inspirar a otras personas a priorizar su bienestar, recordando siempre que todas tenemos el derecho de decidir cómo queremos vernos y sentirnos”, dijo.

Niah, cantante venezolana radicada en Costa Rica y es exparticipante de Nace una estrella.

En cuanto al proceso de su recuperación, puntualizó que ha sido muy bueno, siempre llevando al pie de la letra los consejos de su doctor.

“Lo único que ha sido un poco incómodo son los masajes o drenajes, pero el resto va muy bien”, agregó.

Niah, contó que no compartía fotos todavía, pues los resultados de su procedimiento se pueden ver en seis meses hasta que su cuerpo se desinflame.

“Lo que veo en este momento me emociona, me encanta y mi autoestima subió al mil, así que si me preguntan que si lo recomiendo sin pensarlo, digo que sí, sí a todo lo que nos hace felices”, concluyó.